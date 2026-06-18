La Opinión Hoy: EE.UU. abre cuenta regresiva de 60 días para acuerdo definitivo de paz

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles 17 de junio que firmó en el Palacio de Versalles el memorando de entendimiento alcanzado con Irán. Un documento que busca poner fin a más de 3 meses de hostilidades y abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la seguridad en el estrecho de Ormuz.

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Frente a periodistas, Trump comentó de forma escueta, “Está firmado. Lo firmó en Versalles.” Horas después, su asesor, Dan Scavino, difundió en la red social X un video en el que se observa al mandatario estadounidense rubricando el documento y entregando al secretario de Estado, Marco Rubio. Según las imágenes divulgadas, el acto tuvo lugar durante la visita de Trump a Francia, donde también estuvo acompañado por el presidente francés Emmanuel Macron.

La firma se produjo antes de la ceremonia presencial que inicialmente estaba prevista para celebrarse en Suiza. Medios internacionales reportaron que Teherán había optado por una firma electrónica anticipada, una decisión que permitió formalizar el memorando varios días antes de lo previsto. El acuerdo conocido como el memorando de Islamabad por el papel mediador desempeñado por Pakistán durante meses de conversaciones indirectas, establece un cese inmediato de las operaciones militares y crea una ventana de 60 días para negociar un pacto definitivo entre Washington y Teherán.

Entre sus puntos centrales figura la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico comercial, el levantamiento progresivo del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes y el inicio de conversaciones sobre el futuro del programa nuclear de la República Islámica.

De acuerdo con el texto divulgado por funcionarios estadounidenses, Irán se compromete a mantener una política de no proliferación nuclear y a negociar mecanismos supervisados por el Organismo internacional de energía atómica para gestionar sus reservas de uranio enriquecido. A cambio, Estados Unidos contempla exenciones temporales a sanciones relacionadas con las exportaciones petroleras iraníes y la liberación gradual de activos congelados sujetos al cumplimiento de los compromisos acordados.

La administración Trump ha presentado el memorando como un primer paso hacia una normalización más amplia.

Reuters informó que el borrador también prevé la elaboración de un programa internacional de reconstrucción para Irán y la eventual eliminación de sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas, aunque estos puntos dependerán de la negociación de un acuerdo final y de mecanismos de verificaciones posteriores. Sin embargo, el entendimiento sigue siendo provisional, según trascendió el propio texto del memorando. Establece que cualquiera de las partes podría abandonar las negociaciones si considera que la otra incumple los compromisos asumidos.

Aunque Trump celebró la firma como un avance histórico, diversos legisladores estadounidenses y sectores críticos han cuestionado algunas concesiones incluidas en el memorando, argumentando que los compromisos nucleares iraníes aún carecen de detalles suficientes. Por ello, los próximos 60 días serán decisivos para determinar si el entendimiento alcanzado en Versalles se convierte en un acuerdo permanente o queda como un intento fallido de desescalada diplomática.

Farándula

Jailene Girón, periodista de La Opinión, nos trajo lo más reciente, pero además lo más destacable del espectáculo.

“El Diablo viste a la moda llegó para arrasar. Se sabía, se sabía desde que se anunció la secuela que iba a dar mucho de qué hablar por si merecía la pena o no, que una historia tan legendaria, tan icónica para muchos, regresar a las pantallas, pero vaya que lo hizo con el pie derecho porque justamente ahorita se acaba de informar que acaba de registrar 676 millones de dólares de taquilla a nivel mundial, lo que nos habla de que además de esta expectativa la gente sí que se aventuró ir al cine, le dio una oportunidad y a lo mejor hasta en más de una ocasión se presentó por allá para disfrutar de esta película protagonizada por Anne Hathaway y por Meryl Streep, que justamente muchas personas decían, “Bueno, será tan buena como la primera historia, nos irá a enganchar”, dijo Jailene Girón.

Agregó “Y como dato curioso, en tan solo 48 horas, desde que se estrenó el pasado 30 de abril, primero de mayo para otros países, registró varios millones de dólares más que lo hizo su película predecesora. Logró registrar 77,000 en Estados Unidos nada más, pero 233,000 a nivel internacional, lo que nos habla de casi el triple de lo que lo hizo el Diablo Viste a la Moda 1, la película original. Y, además, pues Disney se anotó un gran gol, se anotó un gran éxito porque sumadas las dos cifras logró alcanzar un récord histórico, más de 1000 millones de dólares con esta franquicia, lo que nos habla de que el éxito, el impacto de esta película, de esta historia, pues no tiene precedentes y no creo que se vuelva a repetir, la verdad”.

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