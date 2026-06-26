La Opinión Hoy: Ecuador logra pegarle al gigante alemán: 2-1

Ecuador logró la hazaña que requería para continuar con vida en la Copa del Mundo al derrotar a la siempre poderosa Alemania por 2 a 1.

</p>

Gonzalo Plata fue el caudillo de Ecuador al anotar un gol histórico que le da el pase a la siguiente fase del Mundial 2026. Como uno de los mejores terceros lugares de grupo. Por su parte, la selección de Estados Unidos sucumbió en la recta final de su duelo contra Turquía, con lo cual perdió su paso invicto en esta copa, aunque mantuvo el primer lugar de su grupo. Rafael Cores estuvo presente en el MetLife Stadium de East Rutherford en New Jersey y a continuación nos comentó sus impresiones de la histórica remontada ecuatoriana.

“Ecuador ha logrado superar a la poderosa Alemania 2 a 1. Ese gol de Gonzalo Plata en la segunda parte va a pasar a la historia del fútbol de la tricolor que están prácticamente clasificados para la siguiente fase pasando como tercera de grupo porque Alemania va a pasar primera de este grupo E, Costa de Marfil segunda y con cuatro puntos Ecuador casi seguro. No está al 100% confirmado, pero está prácticamente confirmado que va a pasar como una de las ocho mejores terceras. Veremos con quién le toca a la selección de Ecuador, que jugó un partido muy valiente, no había marcado en todo este mundial, anotó dos goles y tuvo que superar, además, una injusticia antes del minuto dos, porque una yo lo creo que fue una falta ahí en el borde del área que no pitó y no se revisó por el bar, terminó en el primer gol alemán a los pocos minutos Ecuador”, dijo Rafael Cores.

Agregó que “fue capaz de siguiendo, presionando arriba con las líneas muy adelantadas, con un fútbol mucho más agresivo que los partidos anteriores, fue capaz de empatar y aunque le costó meter ese segundo gol, como digo, Gonzalo Plata, que creo que se lo merece porque ha sido para mí el mejor jugador del Ecuador en estos tres primeros partidos de la fase de grupo, se merecía ese gol al saque de un córner, un córner corto, envenenado, la peinaron y en el primer palo Gonzalo Plata superó a Manuel Neuer, el histórico portero de Alemania. Así que Gran Triunfo de Ecuador, una fiesta, 80 mil o 600 personas, totalmente lleno el Met Life aquí en New Jersey para este juego. Gente que había sacado los tickets desde hacía meses y la inmensa mayoría del público, por supuesto, ecuatoriano. Yo creo que había por lo menos cinco ecuatorianos por cada alemán, aunque había también un buen grupo de seguidores alemanes que dieron mucho color”.

Pantallas

“Tenemos un regreso de superhéroes, se estrena este fin de semana Supergirl, así que como se imaginan, película universa de DC Comics de Superman, pero se enfoca aquí en el personaje de su prima, que lo interpreta una actriz no tan conocida, quizá la conozcan los que son fanáticos de Game of Thrones y más recientemente de House of the Dragon, esa serie precuela de Juego de Tronos, de Game of Thrones, de HBO porque la protagonista de Supergirl es la australiana Milly Alcock, que yo creo que es casi lo mejor de la película. Interpreta el papel de Kara Zor o Supergirl, nos lleva fuera de la Tierra, así como las películas de Superman siempre transcurren en la Tierra. Aquí nos vamos a planetas por diferentes galaxias donde ella está haciendo un viaje un poco para encontrarse a sí misma”, dijo Rafael Cores.

Seguir leyendo: