Residente de Los Ángeles con cáncer demanda a Lineage por incendio

Un residente de Boyle Heights con cáncer presentó una demanda contra la empresa Lineage tras alegar que ha gastado enormes cantidades de dinero en purificadores de aire y en costos de servicio público debido al incendio que ocurrió el 17 de junio en un almacén de alimentos congelados.

Eric Lara, vecino de Boyle Heights, presentó el 23 de julio la demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles contra Lineage, acusando negligencia, responsabilidad civil por daños en propiedades, molestias públicas, allanamiento de morada, responsabilidad objetiva y prácticas comerciales ilícitas.

Lara exige a la empresa Lineage el pago de daños compensatorios y punitivos por un monto no especificado.

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El incendio en el almacén de Lineage, ubicado en 1400 South Los Palos Street, estalló el 17 de junio y generó una densa columna de humo, que llevó a las autoridades de la ciudad a emitir una orden de confinamiento por la contaminación del aire.

Ante la magnitud de la conflagración, en los días siguientes, la ciudad, el condado y el estado emitieron declaraciones de emergencia local.

Una semana después, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) declaró completamente extinguido el incendio en el almacén.

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Sin embargo, el hedor invadió el ambiente debido a que 85 millones de libras de alimentos almacenados se pudrieron, lo que causa grandes molestias a los residentes de Boyle Heights y de vecindarios cercanos desde que ocurrió el incendio.

La investigación del LAFD para determinar la causa que originó el incendio se mantiene en curso, aunque directivos de Lineage aseguran que el fuego lo causó un subcontratista de Altus Power, mientras hacía reparaciones en las celdas solares instaladas en el techo del almacén.

Lara también incluyó en su demanda contra Lineage a Altus Power y a otras empresas, que no han emitido ningún comentario en relación con la querella.

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Este fin de semana, Lineage informó que se había retirado casi la mitad de los 85 millones de libras de alimentos en descomposición en unos contenedores sellados para evitar los malos olores.

El anuncio sobre el avance en las labores de limpieza ocurre después de que Lineage recibió casi una docena de multas por infracciones por parte del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

La compañía advirtió que el mal olor podría intensificarse mientras se llevan a cabo las labores para demoler el resto del almacén dañado por el incendio.

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Eric Lara tiene su vivienda aproximadamente a 1.5 millas (2.4 kilómetros) de distancia del almacén incendiado. En la demanda, el hispano declaró haber visto humo y ceniza tanto dentro como fuera de su casa, así como de su automóvil.

Lara expone en la demanda que necesita salir a diario de su casa para recibir su tratamiento por el cáncer que padece.

Debido a la orden de confinamiento y a las condiciones del ambiente, Lara acusa que incurre en gastos, entre ellos en la compra de varios purificadores de aire, el aumento de las facturas de servicios públicos por el uso del aire acondicionado y los purificadores en su vivienda.

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El demandante también exigió una indemnización por los posibles gastos médicos relacionados con la evaluación y el tratamiento de los síntomas respiratorios como consecuencia de la contaminación del aire a causa del incendio.

En agosto de 2024, ocurrió otro incendio en los paneles solares instalados en el techo del almacén de Lineage, situado en una zona densamente poblada rodeada de viviendas, apartamentos, escuelas y negocios, lo que hace que un incidente sea “previsiblemente devastador”, dice la demanda.

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