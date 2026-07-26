Lineage retira mitad de alimentos en descomposición de Boyle Heights

Cerca de la mitad de los alimentos en descomposición ha sido retirada del almacén en Boyle Heights, en medio de centenas de protestas por el mal olor que se origina en la instalación incendiada, aseguró la empresa Lineage.

En un comunicado emitido este sábado, la empresa aseguró que casi la mitad de las 85,000 toneladas de productos almacenados se retiró del lugar en contenedores desodorizados y sellados.

“Hoy comenzaremos a raspar y lavar a presión la losa de concreto, y esperamos que la demolición y la limpieza de la estructura quemada restante estén en gran medida completas en los próximos días”, informó Lineage Logistics.

Sigue leyendo: Residentes piden declarar Boyle Heights zona de desastre

La empresa, que alquilaba el edificio incendiado el 17 de junio, aseguró que desea ser transparentes sobre lo que viene a continuación.

“Este fin de semana, estamos iniciando el proceso de retirar el muro que separa las secciones quemadas y no quemadas del edificio para acelerar la limpieza de la estructura no quemada, que ya comenzó”, dijo Lineage.

La empresa mencionó que este proceso incluye instalar láminas de plástico en el sitio donde anteriormente estaba el muro, con el propósito de mitigar el hedor.

Sigue leyendo: “Nos envenenaron”, alegan residentes de Boyle Heights

“La instalación puede tardar hasta tres días y puede provocar un aumento temporal de los olores. Estamos añadiendo tres filtros de carbón más de alta potencia en el lado de Union Pacific del edificio para ayudar a minimizar cualquier impacto potencial”, añadió.

El comunicado de Lineage se presentó un día después de que funcionarios del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles (DPH) informaron que se emitió una citación administrativa en contra de la empresa por crear condiciones insalubres y de molestia pública en el lugar.

Investigadores de salud del condado inspeccionaron y evaluaron la instalación que se incendió en junio y que dejó millones de toneladas de comida en descomposición, condiciones que provocaron la aparición de fauna nociva, como roedores e insectos.

Sigue leyendo: Lentitud en la limpieza y sigue el sufrimiento en Boyle Heights

El condado emitió la citación este jueves, multando a Lineage con el máximo de $500 dólares por día hasta que se corrijan las infracciones.

Se aclaró que es posible que se emitan citaciones adicionales a la empresa si no se logra el cumplimiento, según se verifique en próximas inspecciones.

La inspección del almacén, por parte del equipo del DPH, se llevó a cabo el 15 de julio. El informe oficial identificó infracciones que seguían pendientes tras una inspección realizada la semana pasada.

Sigue leyendo: “Qué se vayan para siempre”, piden residentes de Boyle Heights a la empresa que se incendió

Entre las irregularidades que se encontraron, se incluye una acumulación de residuos orgánicos en descomposición, aguas residuales y restos de alimento en dos congeladores distintos, así como la presencia de moscas vivas y muertas en varias áreas del almacén.

Se encontraron al menos 20 larvas de mosca en las láminas de plástico del exterior a lo largo del muro perimetral norte, así como en la acera y en la calle, a lo largo de Union Pacific Avenue.

Entre las acciones que Lineage debe cumplir, de acuerdo con las instrucciones del condado de Los Ángeles, se incluyen:

Retirar y desechar adecuadamente todos los alimentos dañados por el incendio , los residuos putrescibles y otros materiales orgánicos en descomposición de la propiedad, de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables.

, los residuos putrescibles y otros materiales orgánicos en descomposición de la propiedad, de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables. Eliminar todas las fuentes reales y potenciales de reproducción de moscas , incluidas acumulaciones de desechos orgánicos, líquidos contaminados y cualquier otro material capaz de favorecer la presencia de moscas.

, incluidas acumulaciones de desechos orgánicos, líquidos contaminados y cualquier otro material capaz de favorecer la presencia de moscas. Limpiar y desinfectar a fondo todas las áreas afectadas para eliminar residuos que puedan atraer o favorecer la presencia de moscas .

. Implementar medidas eficaces de control de vectores , incluido el tratamiento de las áreas de reproducción activa por parte de un operador con licencia de control de plagas..

, incluido el tratamiento de las áreas de reproducción activa por parte de un operador con licencia de control de plagas.. Tomar todas las medidas necesarias para evitar que las moscas originadas en la propiedad migren a propiedades vecinas o generen una molestia continua para la salud pública.

Salud Pública del condado de Los Ángeles mantiene un monitoreo sobre las acciones correctivas, por lo que llevan a cabo inspecciones regulares para verificar que se cumplan.

Sigue leyendo: Alcaldesa de Los Ángeles acelera limpieza tras incendio en Boyle Heights

Los funcionarios también emitieron el 29 de junio una directiva en la que exigen a Lineage los esfuerzos de mitigación en las comunidades afectadas.

Lineage presentó sus planes de mitigación de olores al Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD).

La propuesta incluye la instalación de pulverizadores de control de olores alrededor del almacén, la aplicación de neutralizador de olores a los residuos varias veces al día y envolver el edificio, cuando sea posible, para controlar los olores.

Sigue leyendo:

· Incendio en Boyle Heights está extinguido: LAFD

· La comunidad de Boyle Heights se moviliza ante la emergencia por el incendio de Lineage

· Residentes de Boyle Heights enfrentan dificultades para obtener un purificador de aire