Lentitud en la limpieza y sigue el sufrimiento en Boyle Heights

Las llamas del incendio en el almacén de Lineage se extinguieron hace más de una semana, pero no la demanda de justicia de parte de las familias de Boyle Heights y del Este de Los Ángeles cuyos hijos ya están dando señales de sufrirlas consecuencias de la lenta limpieza en el lugar del siniestro.

“El hedor me provocó náusea, vómito y dolor de cabeza”, dijo Tania Cruz. “Tuve que ir al doctor”. Ella vive a menos de una cuadra del enorme almacén, ubicado entre las avenidas Indiana y Union Pacific y la calle Noakes.

Cruz, originaria de Puebla, México, llevó a sus hijas Zaira (8 años), Marisol (4) y Daniela (2) a una unidad móvil de servicios de salud de AltaMed Health Services, en el Centro Recreativo Lou Costello Jr. de Los Ángeles.

“Las tres tenían tos y mareo”, dijo la señora Cruz a la enfermera Marisela Moreno. “También se les pusieron los ojos rojos”.

A consecuencia de haber respirado por semanas el humo negro y luego la pestilencia que emana de los millones de toneladas de carne en estado de putrefacción, a Marisol le detectaron un ronquido en el pecho, y su doctor le recetó Tylenol, mientras que a Zaira le recomendó utilizar un inhalador.

Zaira, una niña de 8 años, sufre los estragos de la crisis de salud que aumenta a diario en Boyle Heights.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El hedor a alimentos en descomposición persiste en Boyle Heights, lo que hace necesaria la atención médica para los residentes afectados por la mala calidad del aire derivada del almacén incendiado.

La crisis de salud pública podría afectar a 80,000 residentes a dos millas y media a la redonda del lugar y los trabajos de limpieza no se han acelerado.

Ante el aumento de las temperaturas, que alcanzaron los 86 grados este miércoles, Tania cruz expresó su preocupación por la presencia de roedores y que el calor intensificara aún más el olor de los alimentos descompuestos durante la noche.

AltaMed informó que la clínica móvil ofrecerá revisiones de salud respiratoria, controles de los niveles de oxígeno, evaluaciones de asma y función respiratoria, mediciones de presión arterial, evaluaciones de irritación ocular y cutánea, educación sanitaria sobre la exposición al humo, apoyo de salud mental, orientación sobre la atención médica y derivaciones para recibir atención primaria continua.

La necesidad de ayuda se basa en códigos postales, no en la urgencia de las familias; es el mensaje de empleados de la ciudad de Los Ángeles a los afectados por el incendio del 17 de junio.

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Personal de la alcaldía niega ayuda a mujeres

Para los vecinos que deben convivir con el hedor a humo y alimentos echados a perder, la retirada de los desechos no se está produciendo con la rapidez necesaria y más gente se está enfermando de las vías respiratorias.

“Escúcheme. No puedo ni hablar. Estoy toda ronca y ni aun así me quieren ayudar”, denunció Rosa María López, a quien personal de la alcaldesa Karen Bass la envió a otro centro de recursos porque ella no vivía en un código postal de la ciudad de Los Ángeles.

“Es estúpido lo que hicieron no solo conmigo sino con otras personas que estuvimos en fila más de dos horas y no nos ayudaron con nada, como si la porquería que se respira se dividiera por códigos postales”, dijo.

A su lado, Genoveva Pérez pasó por la misma amarga experiencia.

“Me dieron una bolsa de mascarillas y allí se las dejé”, declaró a La Opinión. “Lo que uno necesita es ayuda económica porque yo tengo dos semanas que no he podido trabajar por el incendio”.

Tras expresar ellas su molestia, dos empleados de la alcaldía salieron para hablar. Sin embargo, al ver que estaban realizando su denuncia a la prensa, ambos dieron media vuelta y se fueron.

Las mujeres regresaron a implorar por ayuda, y, de nuevo, ambas fueron rechazadas. Lo único que consiguió Rosa María fue una revisión médica por parte de AltaMed.

A los estragos del incendio en su salud, María V. Escutia suma sus padecimientos de tiroides, gastritis, diabetes y otros. Recibió una revisión médica gratuita por parte del personal de AltaMed. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

¿Quieren desaparecer evidencia?

Las calles aledañas a Lineage permanecen cerradas para dar cabida a camiones y maquinaria pesada, ya que la empresa tiene menos de 40 días para retirar todos los escombros y los alimentos en descomposición del interior de la destruida instalación frigorífica, según el plazo establecido por la alcaldesa.

Sin embargo, la empresa Altus Power, dueña de los paneles solares instalados en el techo del edificio, está causando retrasos, dijo Lineage. Se sospecha que fue en los paneles solares donde comenzó el incendio que ha puesto en peligro la salud de 80,000 personas que viven alrededor del lugar.

“Altus Power envió una comunicación exigiendo que detuviéramos la demolición del lugar”, escribió Greg Lehmkuhl, director ejecutivo de Lineage a la alcaldesa Bass en un mensaje.

“Exija a Altus, y a cualquier otra parte que pretenda retrasar las labores de limpieza y prevención de incendios en el lugar, el mismo nivel de responsabilidad que ha aplicado a Lineage. Ordéneles que cesen en su postura y permitan que prosigan las tareas de remediación”, pidió Lineage a Bass.

Altus solicitó la pausa para preservar pruebas, ya que las autoridades sospechan que el incendio pudo haberse originado durante las pruebas de los paneles solares.

Lineage ha declarado que cree que el incendio se originó mientras un subcontratista que trabajaba para la empresa de energía solar Altus Power probaba paneles solares instalados en el tejado.

“Nos quieren tapar la boca con dos cajas de comida”, acusó Isabela Solórzano (der.). “La ciudad no respondió a tiempo al desastre”.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Lineage ignora a la alcaldesa

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la presidenta de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, Hilda Solís, enviaron cartas al presidente y director ejecutivo de Lineage solicitando un compromiso para abordar la crisis de salud pública provocada por el incendio y, al parecer, la compañía ha ignorado a ambas.

Entre las principales demandas y acciones solicitadas a la empresa requirieron acelerar la retirada de más de 85 millones de libras de residuos alimentarios en descomposición, los cuales están provocando fuertes olores e infestaciones de plagas a los residentes de la zona.

Bass instó a Lineage a financiar y proporcionar alojamiento temporal a los residentes desplazados, así como a sus mascotas y animales de asistencia, y a financiar clínicas médicas móviles y organizaciones comunitarias que brindan asistencia financiera de emergencia.

¿Por qué se ha hecho caso omiso a ambas? ¿Va a cumplir con todas las peticiones incluidas en dichas cartas? ¿Cómo responderá a todas esas familias y niños que ya han enfermado debido a la descomposición de los alimentos procesados? ¿Ha sido Lineage negligente con la comunidad?

Ninguna de estas preguntas fue respondida por Lineage. Una fuente no autorizada de la compañía dijo que Lineage presentará una lista más detallada de hacia dónde se dirigen y qué están haciendo para atender las exigencias planteadas en la carta de la alcaldesa durante una reunión comunitaria este jueves por la tarde.

Organizaciones que ofrecen ayuda a residentes

El incendio del 17 de junio en un almacén frigorífico de Boyle Heights ardió durante ocho días, propagando humo y emanaciones tóxicas por el vecindario y zonas aledañas, lo que provocó órdenes de confinamiento, el cierre de escuelas y alertas sanitarias cuyas consecuencias aún se están desarrollando. Aunque el incendio se extinguió el 24 de junio, su impacto persiste.

Hasta la fecha, California Community Foundation ha recibido $2.05 millones de dólares en donaciones para apoyar a los residentes de Boyle Heights ante lo que está por venir: las preocupaciones de salud, la pérdida de ingresos y el estrés de no saber qué sustancias se respiraron o qué repercusiones económicas conllevará la situación.

CCF ha otorgado $1.5 millones de dólares a más de 20 organizaciones comunitarias colaboradoras para brindar ayuda inmediata a los afectados y realizará nuevas asignaciones de fondos para atender las necesidades cambiantes y continuas de la comunidad.

Esta es la lista de organizaciones que están recibiendo financiamiento, los recursos que ofrecen y cómo ponerse en contacto con ellas:

Adventist Health White Memorial

Asistencia médica, distribución de alimentos, artículos para el hogar, apoyo de salud mental, purificadores de aire/equipo de protección personal.

AltaMed

Asistencia médica, apoyo a la salud mental, purificadores de aire/ equipo de protección personal.

Barrio Action Youth & Family Center

Asistencia económica directa a través de las tarjetas Angeleno. https://barrioaction.org/contact-us/

Centro de ayuda

Asistencia económica directa a través de las tarjetas Angeleno-

Clínica Romero

Asistencia médica, apoyo a la salud mental, purificadores de aire/ equipo de protección personal.

East LA Community Corporation

Purificadores de aire / equipo de protección personal.

East Yard Communities for Environmental Justice

Acciones de incidencia y difusión, Ayuda directa.

Esperanza Community Housing Corporation

Artículos para el hogar, apoyo a la salud mental, purificadores de aire/ equipo de protección personal.

Housing Equity & Advocacy Resource Team

Distribución de alimentos, asistencia médica, refugio temporal, apoyo a la salud mental, asistencia financiera.

Inclusive Action for the City

Asistencia financiera.

211LA

Distribución de alimentos, refugio temporal, artículos para el hogar, asistencia financiera, purificadores de aire/ equipo de protección personal.

Inner City Struggle

Divulgación y ayuda directa.

In Partnership with the City of Los Angeles

Purificadores de aire.

LAUSD Education Foundation

Purificadores de aire/ equipo de protección personal, asistencia financiera, artículos para el hogar.

Los Angeles Regional Food Bank

Distribución de alimentos, purificadores de aire/ equipo de protección personal.

Meztli Projects

Purificadores de aire/ equipo de protección personal, apoyo a la salud mental.

New Economics for Women ? NEW Business Source Center

Asistencia directa en efectivo para propietarios de pequeñas empresas.

Proyecto Pastoral

Distribución de alimentos, artículos para el hogar, asistencia financiera, purificadores de aire/equipo de protección personal.

St. John’s Community Health

Asistencia médica, apoyo a la salud mental, purificadores de aire/ equipo de protección personal.

The Salvation Army Southern California Division

Distribución de alimentos, artículos para el hogar, asistencia financiera, purificadores de aire/equipo de protección personal.

Via Care Community Health Center

Asistencia médica, apoyo a la salud mental, purificadores de aire/ equipo de protección personal.

YMCA of Metropolitan Los Angeles

Distribución de alimentos, artículos para el hogar, apoyo de salud mental, purificadores de aire/equipo de protección personal, asistencia financiera.