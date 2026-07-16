Residentes piden declarar Boyle Heights zona de desastre

Los residentes de Boyle Heights piden al gobernador de California, Gavin Newsom, que declare al vecindario de Los Ángeles como zona de desastre, a un mes del incendio del almacén Lineage.

Millones de libras de alimentos podridos, que atraen fauna nociva a la zona, hacen insoportable a los vecinos de Boyle Heights vivir con el hedor, que se intensifica ante las condiciones de calor extremo que prevalecen esta semana en Los Ángeles.

“Huele a muerte. Hay moscas, gusanos, ratas“, declaró la residente Bárbara Martínez afuera de la Iglesia de la Resurrección, en Boyle Heights, donde un grupo de residentes se reunió la noche de este miércoles para llevar a cabo una vigilia.

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Entre los vecinos que acudieron a la reunión, hubo quienes oraron por su salud, ya que algunos aseguraron que se enfermaron a causa del humo tóxico que inhalaron mientras el incendio estuvo activo, así como por el hedor de los alimentos en descomposición.

La tarde del 17 de junio, se desató un incendio masivo en el almacén de Lineage en Boyle Heights, instalación con más de 490,000 pies cuadrados (45,522 metros cuadrados) de superficie.

Cuando ocurrió el incendio, en el almacén había almacenados alrededor de 85 millones de libras de alimentos congelados. productos que, debido a las altas temperaturas y con el transcurrir de los días, se echaron a perder, con el olor a alimentos podridos.

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Muchos de los vecinos de Boyle Heights no ocultaron su preocupación por las consecuencias que tendrán para su salud a largo plazo por las condiciones en que han sobrevivido durante este último mes, primero por el humo tóxico, y después por el ambiente de alimentos en descomposición.

“Monterey Park, Montebello, Commerce, Huntington Park, Cudahy, Maywood. Afectó a todas nuestras comunidades y, sin embargo, nadie hablaba de ello“, expresó Alma Márquez, residente de Monterey Park.

“Nadie tiene sentido de la urgencia y por eso le pedimos al gobernador que demuestre ser un verdadero líder“, agregó Márquez.

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Los vecinos de Boyle Heights piden al gobernador Newsom que se declare zona de desastre para ayudar a una rápida evacuación del área inmediata alrededor del almacén incendiado, que se utilizaba como instalación para almacenar alimentos congelados.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció una donación por parte de Airbnb, de $1 millón de dólares, para proporcionar alojamiento de emergencia gratuito para familias que viven cerca del almacén de Lineage.

Con la propuesta de Airbnb, es posible que se tenga alojamiento temporal gratuito disponible para personas que viven entre Los Palos Street y Hicks Avenue, y entre Beswick Street y Union Pacific Avenue.

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