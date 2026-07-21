Quejas por mal olor proveniente de almacén incendiado en Los Ángeles

A poco más de un mes del incendio en un almacén de Lineage, con millones de libras de alimentos congelados, se incrementan las quejas por el mal olor que se origina en la instalación localizada en Boyle Heights.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD) informó que en una semana recibió más de 900 quejas por el hedor que se origina en el edificio incendiado, por lo que Lineage Logistics ya acumula infracciones adicionales relacionadas con el problema del mal olor.

Hasta este lunes, AQMD había emitido siete infracciones a Lineage por descargar cantidades de contaminantes atmosféricos que causan lesiones, perjuicios, molestias o incomodidad.

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La agencia también envió a Lineage una carta de requerimiento en la que le exige que presente un plan mejorado para mitigar los olores antes del inicio de esta semana.

Los reguladores de la calidad del aire mencionaron que el plan debía incluir medidas para reducir los olores que se propagan a favor del viento mientras se retiran los alimentos en descomposición en camiones.

El incendio en el almacén de Lineage se desató el 17 de junio, un incidente que se extendió cerca de una semana para ser sofocado por completo.

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Después de apagar el incendio, las autoridades dijeron que no iban a permitir el acceso a los trabajadores hasta que se verificara que el ingreso sería totalmente seguro.

Con el paso de los días, y después del calor del incendio, 85 millones de libras de alimentos congelados se pudrieron, lo que desató el hedor que afectó a los residentes de Boyle Heights y a vecindarios cercanos.

La concejala de Los Ángeles, Ysabel Jurado, sostuvo una reunión la tarde de este lunes con representantes de Lineage. Según la oficina de Jurado, la reunión se centraría en el plan de la empresa para responder a las infracciones y reducir tanto el mal olor como la fauna nociva que afectó al almacén.

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“La reunión de hoy confirmó que se están realizando trabajos, pero no respondió a las preguntas que los residentes llevan semanas planteando“, expresó Jurado, en un comunicado tras la reunión de este martes.

“La comunidad necesita saber qué medidas de protección se están implementando, cuándo mejorarán las condiciones, cómo responderá Lineage a la AQMD y cómo se medirá el progreso”, agregó.

En el comunicado, se menciona que Lineage aseguró que se retiraron 1,329 toneladas de residuos de alimentos en 589 camiones, y cerca de 1,630 toneladas de residuos totales.

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Lineage también reportó el uso de barreras físicas, desinfectantes, desodorantes y purificadores de aire adicionales con filtros de carbón.

Según la oficina de la concejala Jurado, Lineage llevó a cabo una inspección de control de plagas que identificó la instalación como la principal fuente de la infestación de moscas en la zona.

“Los materiales proporcionados este lunes constituyen una respuesta provisional. Lineage aún no ha explicado públicamente cómo responderá a cada notificación de la AQMD, qué medidas correctivas serán necesarias, cuándo se completarán ni si sus medidas de control de olores están funcionando”, agregó.

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El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur espera que la empresa Lineage cumpla con el plazo establecido.

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