Olas de calor y riesgo cardiovascular: un vínculo alarmante

Un nuevo informe del American Journal of Preventive Medicine ha encontrado una relación significativa entre condiciones climáticas extremas y el aumento de enfermedades cardíacas en 157 ciudades chinas entre 2015 y 2020. Los investigadores advierten que el riesgo de enfermedades cardiovasculares se incrementa considerablemente con el calor extremo, el frío y las lluvias intensas.

“En términos generales, descubrimos que el calor extremo y el frío extremo estaban asociados con una mayor carga de enfermedades cardiovasculares a nivel de ciudad en 157 ciudades chinas entre 2015 y 2020”, dijo a ABC News Linjiang Wei, uno de los autores principales del estudio e investigador con doctorado en la Universidad de Xiamen.

Entre los datos clave del informe resalta:

Por cada día con temperaturas superiores a 100.4 grados Fahrenheit (38 °C), el riesgo de enfermedades cardíacas aumenta un 3%.

Las temperaturas frías, por su parte, incrementan el riesgo en menos de 1% para días iguales o inferiores a 14 grados Fahrenheit.

Además, por cada día con más de dos pulgadas de lluvia, el riesgo de problemas cardíacos crece casi un 2%.

Grupos vulnerables

El estudio también ha identificado que ciertos grupos presentan un mayor riesgo. Las personas menores de la edad de jubilación, los fumadores, aquellos con un índice de masa corporal elevado y quienes viven en áreas rurales con altos niveles de ozono son particularmente susceptibles.

Las variaciones regionales muestran que el calor afecta más a las zonas orientales, mientras que el frío tiene un mayor impacto en las áreas occidentales.

“La relación entre el cambio climático y el riesgo cardiovascular está sin duda bien estudiada, y los factores ambientales que hemos analizado anteriormente representan al menos una de cada cinco de las 20 millones de muertes anuales por enfermedades cardiovasculares en todo el mundo”, dijo la Dra. Jennifer Miao, cardióloga de la Facultad de Medicina de Yale e investigadora de la Unidad Médica de ABC News.

“Creo que es importante que los pacientes y sus proveedores de atención médica reconozcan que los factores de riesgo ambientales son un factor que contribuye significativamente al desarrollo no solo de enfermedades cardiovasculares, sino también de enfermedades pulmonares, cánceres… de todo”, agregó Miao.

Implicaciones para la salud pública

Los autores del estudio subrayan la seriedad de estos hallazgos en el contexto del cambio climático. Se estima que el 84% de los días con olas de calor entre 2020 y 2024 no habrían ocurrido sin el calentamiento global.

Este aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos plantea un riesgo creciente para la salud pública y sugiere la necesidad de tomar precauciones adicionales durante estos eventos.

Es aconsejable que los pacientes se mantengan hidratados, eviten el esfuerzo físico innecesario y busquen atención médica si experimentan síntomas preocupantes. Las alertas meteorológicas podrían interpretarse como advertencias de salud cardiovascular, especialmente para poblaciones más vulnerables.

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