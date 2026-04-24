Casi la mitad de los estadounidenses respira aire insalubre, según nuevo informe

Casi 152.3 millones de estadounidenses, aproximadamente la mitad de la población del país, enfrentan niveles insalubres de ozono y partículas contaminantes (PM2.5). Este fenómeno ha sido documentado en el informe “Estado del Aire” de 2026 de la Asociación Estadounidense del Pulmón.

La exposición a estos contaminantes, en especial entre las comunidades de color y las de bajos recursos, genera múltiples efectos adversos en la salud y el bienestar.

El informe destaca que las comunidades desfavorecidas experimentan tasas más altas de exposición a aire contaminado. Según declaraciones de expertos, como el Dr. Afif El-Hasan, neumólogo certificado y portavoz de la Asociación Estadounidense del Pulmón, a quien ABC entrevistó, la falta de recursos socioeconómicos contribuye a un círculo vicioso que afecta no solo la salud física, sino también la dinámica familiar y financiera. Más de 33.5 millones de niños —el 46% de los menores de 18 años— viven en áreas con calificaciones reprobatorias en cuanto a la calidad del aire, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en su desarrollo pulmonar.

Medidas y recomendaciones para la población

A pesar de los logros en la regulación de la calidad del aire desde la aprobación de la Ley de Aire Limpio en 1970, la contaminación por ozono ha empeorado.

La Asociación Estadounidense del Pulmón ofrece recomendaciones para mitigar los riesgos, tales como limitar el tiempo al aire libre en días de mala calidad, utilizar mascarillas y mejorar la calidad del aire dentro del hogar.

Necesidades de políticas en salud pública

El informe subraya la importancia de mantener y fortalecer las políticas públicas relacionadas con la calidad del aire.

La contribución de cada individuo a la preservación del aire limpio es fundamental para garantizar la salud colectiva.

El cambio climático también juega un papel crucial en la intensificación de la contaminación del aire, lo que requiere una respuesta coordinada a nivel nacional.

Afectación en el desarrollo cognitivo y emocional

La contaminación del aire afecta negativamente el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, especialmente durante el embarazo y los primeros años de vida. Estudios muestran que contaminantes como el NO2 y las partículas PM2.5 cruzan la barrera hematoencefálica, causando inflamación cerebral y alterando la neuroplasticidad.

Impacto cognitivo

La exposición temprana reduce la capacidad de atención, memoria de trabajo y habilidades ejecutivas en niños de 4 a 8 años, con efectos más pronunciados en varones.

También se asocia con puntuaciones más bajas en pruebas verbales, matemáticas y de lenguaje, además de retrasos en el aprendizaje y mayor riesgo de TDAH.

Investigaciones confirman cambios en la estructura y conectividad cerebral debido a la contaminación durante la infancia.

Efectos emocionales

Provoca problemas de conducta, ansiedad y depresión por inflamación crónica y estrés oxidativo en el cerebro en desarrollo.

Los niños expuestos tienen mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo y salud mental a largo plazo, como dificultades emocionales y regulatorias.

La OMS destaca que el aire tóxico impacta el desarrollo psíquico y motor, agravando vulnerabilidades en más del 90% de los niños mundiales.

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