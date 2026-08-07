Cómo será el invierno 2026-2027 en cada estado de EE.UU.: nieve, frío y lluvias por El Niño

Aunque todavía faltan varios meses para el momento más frío del año, ya comienzan a aparecer las primeras señales de cómo podría ser el invierno 2026-2027 en Estados Unidos. Y el panorama anticipa importantes diferencias según la región del país.

El nuevo pronóstico del Farmers’ Almanac habla de un invierno marcado por una activa ruta de tormentas en el sur, episodios breves pero intensos de frío y nieve en el norte y una combinación especialmente complicada de lluvia, hielo, aguanieve y nieve en el noreste.

Detrás de buena parte de este escenario aparece El Niño. NOAA confirmó que el fenómeno está activo y espera que se fortalezca durante los próximos meses. En su último diagnóstico disponible, estimó un 97% de probabilidades de que continúe hasta comienzos de la primavera de 2027 y un 81% de posibilidades de que llegue a alcanzar una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026.

Nueva York y el noreste: un invierno difícil de anticipar

Para Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont, el Farmers’ Almanac anticipa uno de los escenarios más variables del país.

En las zonas costeras podría haber una mayor proporción de lluvia y precipitaciones mixtas, mientras que las áreas interiores podrían recibir varias rondas de nieve pesada y húmeda, especialmente durante enero y febrero.

Una diferencia mínima en la trayectoria de una tormenta o en la temperatura podría determinar si ciudades como Nueva York reciben lluvia, aguanieve, hielo o nieve acumulada.

Illinois, Michigan, Ohio y el Medio Oeste: frío en ráfagas

Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin forman otra de las regiones contempladas por el Almanac.

Las temperaturas del invierno podrían terminar cerca de sus valores normales en promedio, pero eso no significa que será una temporada tranquila. Se esperan rápidos descensos de temperatura, tormentas de nieve breves y períodos de frío intenso, alternados con pausas más templadas.

Un patrón parecido se proyecta para Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota y Wyoming. En las zonas más septentrionales también podrían producirse ventiscas y fuertes ráfagas de viento, aunque algunos períodos serían más secos de lo habitual.

Florida y el sureste: más tormentas y un invierno húmedo

El escenario cambia al avanzar hacia Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia y West Virginia.

El Niño suele favorecer una ruta de tormentas más activa sobre el sur de Estados Unidos y el Farmers’ Almanac espera precisamente un invierno más húmedo y tormentoso en esta franja.

Florida y otros estados del sureste podrían tener frecuentes sistemas de lluvia. Más al norte, si las masas de aire frío coinciden con la humedad disponible, algunos episodios podrían convertirse en aguanieve, lluvia helada o incluso nieve húmeda.

NOAA también proyecta que durante el invierno las probabilidades de precipitaciones por encima de lo habitual serán mayores en buena parte del sur del país, con una de las señales más marcadas precisamente sobre el sureste.

Texas y el centro-sur: El Niño puede cambiar el invierno

Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas estarán directamente expuestos a esa ruta meridional de tormentas.

El pronóstico apunta a mayores oportunidades de precipitaciones durante el invierno. La combinación de humedad y entradas ocasionales de aire frío también aumenta la posibilidad de episodios de hielo, aguanieve y nieve en sectores que normalmente reciben menos fenómenos invernales.

New Mexico y las zonas montañosas del sur de las Rocosas podrían estar entre las beneficiadas por una mayor cantidad de nieve en altura.

California, Arizona, Nevada y Utah: un invierno más activo

Para Arizona, California, Nevada y Utah, la atención estará puesta principalmente en la llegada de tormentas desde el Pacífico.

El Farmers’ Almanac espera precipitaciones superiores a lo habitual desde Southern California y el desierto del Southwest hacia el este del país. En las montañas, parte de esa humedad podría traducirse en importantes nevadas.

Es uno de los patrones típicos asociados a El Niño: mayor actividad de tormentas sobre el sur de Estados Unidos, aunque eso no significa que todas las zonas recibirán más lluvia o nieve ni que pueda anticiparse desde ahora cuándo ocurrirán los eventos más fuertes.

Washington, Oregon e Idaho: menos certeza sobre la nieve

En Washington, Oregon e Idaho, el pronóstico es diferente. El Farmers’ Almanac anticipa una temporada de nieve más cambiante y menos confiable, con interrupciones entre los períodos invernales.

El panorama coincide en líneas generales con NOAA, que espera que el patrón de El Niño favorezca precipitaciones inferiores a lo normal desde el Pacific Northwest hacia sectores del norte y centro del país durante parte del invierno.

¿Qué pasará en Alaska y Hawái?

Estos dos estados no forman parte de las siete regiones continentales utilizadas por el Farmers’ Almanac, por lo que atribuirles ese mismo pronóstico sería incorrecto.

Para Alaska, NOAA favorece temperaturas superiores a lo normal en buena parte del estado durante el invierno, aunque la confianza es menor en las zonas del norte. El patrón de precipitaciones será más variable.

En Hawái, El Niño suele tener un efecto distinto: NOAA proyecta que las probabilidades de precipitaciones inferiores a lo habitual aumentarán desde finales del otoño y permanecerán elevadas durante el invierno de 2026-2027. La señal de temperaturas por encima de lo normal es más clara al comienzo de la temporada y pierde fuerza a medida que avanza el invierno.

El Niño será una de las claves del invierno 2026-2027

El pronóstico debe interpretarse como una tendencia estacional y no como una predicción de tormentas concretas.

El Farmers’ Almanac utiliza una metodología propia que combina ciclos naturales, actividad solar, influencias lunares, antecedentes históricos y herramientas meteorológicas modernas. No es el pronóstico oficial del gobierno federal.

NOAA, en cambio, utiliza modelos meteorológicos y climáticos para estimar probabilidades de temperaturas y precipitaciones por encima, cerca o por debajo de sus valores normales.

Por ahora, ambas previsiones coinciden en un elemento central: El Niño tendrá un papel importante en el invierno 2026-2027, favoreciendo un sur de Estados Unidos más activo y húmedo y un panorama muy distinto en buena parte del norte del país.