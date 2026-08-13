Flock Safety impone nuevos controles a sus cámaras; incluyen búsquedas sobre inmigración

La empresa de tecnología para la seguridad pública, Flock Safety, cambiará las reglas de su red de cámaras lectoras de matrículas ante las dudas sobre el uso de sus datos en investigaciones, incluidas las de inmigración. La empresa anunció nuevas restricciones para decidir cuándo una agencia policial puede compartir información con otras corporaciones, incluida la posibilidad de bloquear consultas relacionadas con ICE.

Varias investigaciones periodísticas han mostrado que los datos de Flock también fueron utilizados en búsquedas vinculadas con autoridades migratorias, aunque la empresa insiste en que ICE no tiene acceso directo a su plataforma.

Más de 4,000 búsquedas relacionadas con ICE

En mayo de 2025, 404 Media reveló registros que mostraban más de 4,000 búsquedas realizadas por policías estatales y locales con términos como “ICE”, “inmigración”, “ICE+ERO” o “ICE WARRANT”. Según el medio, algunas consultas se hicieron a petición de autoridades federales o como favores informales.

El Virginia Center for Investigative Journalism encontró cerca de 3,000 búsquedas relacionadas con inmigración en la red Flock de Virginia durante 12 meses. En Denver, Colorado Newsline reportó más de 1,400 accesos vinculados con ICE o inmigración entre junio de 2024 y abril de 2025.

El problema no es necesariamente que ICE entre directamente al sistema, sino que una policía local pueda consultar los registros y permitir que la información sea utilizada por otras agencias. Ahí surge el temor de que los movimientos de inmigrantes queden expuestos.

Flock pone límites al intercambio de datos

Ahora Flock permitirá que cada departamento establezca qué investigaciones pueden justificar el acceso de otras agencias, reveló AP. Una ciudad podrá autorizar búsquedas relacionadas con delitos violentos, pero impedir que sus datos se utilicen para la aplicación de las leyes de inmigración.

La empresa también reducirá de 30 a 7 días el almacenamiento predeterminado de las matrículas y hará obligatorio vincular cada búsqueda con un número de caso. Además, activará herramientas para detectar comportamientos inusuales.

Garrett Langley, director ejecutivo de Flock, reconoció que la compañía debió actuar antes: “Deberíamos actuar con mayor rapidez”.

El cambio representa un giro para una red que, según Flock, cuenta con más de 120,000 cámaras y procesa unos 20,000 millones de escaneos de matrículas al mes.

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