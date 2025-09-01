Emiliano Aguilar rechaza con dureza las disculpas de su familia: “Gente hipócrita”

La reciente disculpa pública emitida por la familia Aguilar a través de la cuenta de su mascota, ‘Gordo’, lejos de apaciguar los ánimos, avivó el fuego de la polémica. Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, respondió con contundencia y enérgicas palabras, tachando de “hipócritas” a los suyos y asegurando que su arrepentimiento no es sincero, sino una estrategia para calmar la crítica pública.

El origen del conflicto se remonta a una publicación en la cuenta del perro de la familia, que imitaba de manera burlona el formato de los videos de Emiliano, utilizando su mismo fondo y frases características. La imagen, a la que dieron ‘me gusta’ sus hermanos Ángela, Aneliz y Leonardo, fue interpretada por muchos como un acto de ciberacoso hacia el cantante, quien previamente había expresado su sentir sobre las diferencias dentro del clan familiar.

Tras una lluvia de críticas en redes sociales, la cuenta de ‘Gordo’ publicó un comunicado redactado en primera persona, disculpándose por el contenido de “mal gusto” y atribuyendo la publicación a un equipo de trabajo sin la autorización de Pepe Aguilar. El mensaje explicaba que la burla nació de la molestia por los comentarios de Emiliano contra sus hermanos y su padre.

Una respuesta visceral y sin filtros

Emiliano no aceptó las excusas. A través de su cuenta de Instagram, compartió el comunicado y lo acompañó de un pie de foto demoledor: “Ahora sí, ¿verdad?, pinch* perro. Nada más porque la gente no te apoyó, sino cuál pinch* disculpa hubieras dado. Pura gente hipócrita ustedes, por eso están como están”.

Con estas palabras, el artista dejó claro que interpreta la disculpa no como un acto de genuino remordimiento, sino como una maniobra de relaciones públicas forzada por el rechazo del público hacia la burla original.

Su mensaje no fue solo general; también tuvo un recado directo y desafiante para su hermano Leonardo Aguilar: “Y eso es para el niño, Leonardo, tú y yo no somos iguales, perrito, entiende”, una frase que evidenció la profunda grieta y la tensión competitiva que existe entre ellos.

La reacción de Emiliano generó un intenso debate entre los seguidores de la familia. Mientras una parte apoya su firmeza y considera válido su enojo, por lo que perciben como una burla y una posterior disculpa vacía, otros critican la crudeza de su lenguaje y la confrontación pública, argumentando que este tipo de escándalos dañan la imagen de la dinastía musical.

Este incidente no es más que el capítulo más reciente en una serie de tensiones públicas que han marcado a la familia Aguilar, poniendo al descubierto los conflictos internos que subyacen tras la fachada de unidad.

La bola de nieve mediática comenzó con un desahogo de Emiliano y terminó con una disculpa canina que fue rechazada de plano, dejando en evidencia que las heridas dentro del famoso clan distan mucho de estar cerradas.

