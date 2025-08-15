Los Aguilar alzan la voz por los latinos con un concierto sinfónico en el Hollywood Bowl

Hoy por la noche, en el Hollywood Bowl de la ciudad de Los Ángeles, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar presentarán su propio espectáculo con arreglos orquestales completos a cargo de la Filarmónica de Los Ángeles.

Conversamos con Pepe antes del concierto, y muy emocionado nos habla sobre la importancia de demostrar que los latinos somos más que las noticias que se comparten de nosotros.

Orgullosamente, junto a su familia, expondrán lo mejor de su música en una búsqueda de unidad con la comunidad latina, que hoy en día se ha visto tan afectada por la coyuntura política y social que se vive en Estados Unidos, por las políticas migratorias del presidente Trump.

El concierto junto a la Filarmónica de Los Aguilar tiene dos fechas en el Hollywood Bowl; el primero se vivirá hoy y el segundo está programado para mañana 16 de agosto.

El espectáculo será, sin lugar a dudas, intergeneracional, sin precedentes, que une a la familia más icónica de la música mexicana con una de las orquestas más importantes del mundo, creando una poderosa celebración del patrimonio y la herencia mexicana a través de una propuesta multigénero y multigeneracional.

