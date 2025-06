Emiliano Aguilar reveló por qué no felicitó a Pepe Aguilar por el Día del Padre

La semana pasada, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, generó controversia por no felicitar a al cantente en el Día del Padre y, en cambio, dedicarle un mensaje a Adrián Arce, su padrastro.

Tras varios días de especulaciones, Emiliano rompió el silencio para aclarar la razón detrás de esta decisión.

En una breve conversación con la periodista Nelssie Carrillo, el rapero aseguró que no tiene problemas con su padre y que lo quiere mucho, pero explicó que su padrastro fue quien estuvo presente en los momentos difíciles de su vida.

“Yo no tengo ningún problema con mi papá, yo lo quiero mucho, pero mi padrastro es el que estuvo ahí conmigo en las buenas y en las malas. Él es el que me ha ayudado desde que era morro, desde los 10 años él ha estado ahí”, indicó.

Esta situación ha generado tensiones en la familia Aguilar. Leonardo Aguilar, hermano del rapero, criticó a Emiliano por considerarlo malagradecido y con poca memoria respecto al apoyo que Pepe Aguilar le brindó en momentos complicados.

Por su parte, Emiliano indicó que no le importan las opiniones ni las acciones de su familia, ya que él sigue enfocado en su carrera y en su propio camino.

La relación entre Emiliano y Pepe Aguilar siempre ha sido complicada debido a la distancia que ha habido entre ambos.

Hace poco, Pepe Aguilar habló en una entrevista con Paty Chapoy sobre su distanciamiento de Emiliano e indicó que cree que se debe a que Emiliano creció con su madre lejos de él.

“Pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá (…) Yo no me alejé. Su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa, así es… pero no estoy acusando a nadie. Fue hace 33 años. En la Ciudad de México, aquí vivíamos, y no nos llevábamos bien. Y un día ella optó por irse (…) Se llevó los muebles y el coche (…) Me dejó en una casa vacía”, explicó.

“Desgraciadamente, por eso no hubo la relación que hubiera querido yo tener con mi hijo. Traté de buscarlo, al principio era un poquito difícil que me lo prestara. Yo viajaba de México a Tijuana a ver a mi hijo solo, ida y venida”, detalló.

