Pepe Aguilar habló su distanciamiento de su hijo Emiliano: “Lo busqué en su momento”

Pepe Aguilar y su hijo Emiliano están distanciados. Recientemente, el cantante de “Por mujeres como tú” habló sobre su relación con su primogénito y por qué están distanciados.

En una reciente entrevista con la periodista Pati Chapoy, el patriarca de la familia Aguilar reveló que debido al distanciamiento de Emiliano no ha podido conocer a su única nieta.

“No conozco a la niña porque no me habla el güey”, dijo el cantante, quien aseguró que ha intentado buscar a Emiliano para arreglar la situación.

“Lo busqué en su momento. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera. Y si él quería y necesita tener un tiempo para hacer su vida, y por primera vez ser lo que está haciendo, que es un hombre que hace su vida, y que trabaja, y que mantiene a su hija ya su pareja, y quiere hacerlo solo, ¿quién soy yo para detenerlo?”, agregó.

Sobre la distancia que existe entre ambos, Aguilar indicó que cree que se debe a que Emiliano creció con su madre lejos de él.

“Pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá (…) Yo no me alejé. Su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa, así es… pero no estoy acusando a nadie. Fue hace 33 años. En la Ciudad de México, aquí vivíamos, y no nos llevábamos bien. Y un día ella optó por irse (…) Se llevó los muebles y el coche (…) Me dejó en una casa vacía”, explicó.

“Desgraciadamente, por eso no hubo la relación que hubiera querido yo tener con mi hijo. Traté de buscarlo, al principio era un poquito difícil que me lo prestara. Yo viajaba de México a Tijuana a ver a mi hijo solo, ida y venida”, detalló.

Pepe Aguilar contó que cuando Emiliano vivió con él, a los 18 años, como no lo conocía a él y a las reglas de su casa, las cosas no funcionaron.

“Cuando su mamá lo manda a vivir conmigo no habíamos vivido juntos más de tres meses”, relató. “Él no me conoció, no conoció las reglas de la casa bien, y yo no lo conocí a él, ni sabía qué bagaje traía cargando”, dijo.

El cantante aseguró que durante el tiempo que vivieron juntos le dio todo el amor que pudo y que se dio cuenta de lo mucho que le hizo falta la figura de un padre.

“Fue un tiempo de tratar de dar el mayor de los amores, el mayor de la comprensión. Él también necesitaba mucho a su papá, y yo me di cuenta de que le hice mucha falta durante todos esos años. Traté de compensar, pero no se puede. Él se siente más cómodo estando solo que estando conmigo por todas estas razones”, indicó.

Seguir leyendo:

· Pepe Aguilar confiesa que Ángela y Christian Nodal se enamoraron “desde chiquillos”

· Nodal reveló la regla que puso Pepe Aguilar para mantenerlo alejado de Ángela

· Pepe Aguilar reaccionó a la supuesta canción viral de Ángela sobre las ex de Nodal