Emiliano Aguilar responde a quienes lo critican por apoyar a Cazzu

Emiliano Aguilar ha expresado su apoyo a Cazzu en varias ocasiones con comentarios en sus redes sociales. Ahora, tras el regreso de la cantante argentina a la música con “La cueva”, el hijo de Pepe Aguilar volvió a hacer lo mismo.

Esta semana, el cantante mexicano volvió a expresarle su apoyo a Cazzu en un comentario en el teaser de “La cueva”, la nueva canción de la argentina, en su cuenta de Instagram.

El comentario, que según Aguilar fue borrado, generó una ola de críticas de personas que lo acusaban de “aprovechado”.

Tras las críticas, Emiliano decidió volver a comentar la publicación de Cazzu para responder a quienes lo acusan de “querer llamar la atención”.

“No sé quién o cómo pero me borraron el comentario, yo hago esto con todo respeto. A mi gracias a Dios me esta yendo bien, no hago esto por publicidad ni nada, lo hago porque realmente me gusta la música de Cazzu y su carrera”, aseguró Emiliano.

El hijo mayor de Pepe Aguilar también ofreció una disculpa por si su comentario ofendió o molestó a alguien. “La neta esta canción estuvo muy chingona, una disculpa no quise insultar lo repito lo hago con todo respeto y de corazón”, agregó.

De inmediato, muchos usuarios le expresaron su apoyo a Emiliano y lo defendieron de las críticas. “En serio todos deben respetar a Emiliano, porque él solo está mostrando apoyo y respecto”, “Bebé eres criticado por aquella gente que apoya lo indefendible”, “

¿La nueva canción de Cazzu es para Nodal?

La emotiva letra de “La cueva” hizo pensar a sus fans que está inspirada en su separación de Christian Nodal. Incluso, los seguidores de la argentina interpretaron varias frases del tema como indirectas hacia el mexicano.

“Convertiste nuestra historia en una maldita parodia” o “Solamente pensaste en voz”, son algunas de las frases que los fans de Cazzu aseguraron eran para Nodal.

Días antes del lanzamiento de “La cueva” Cazzu eliminó las publicaciones de Instagram y, poco antes de lanzar la canción, compartió tres publicaciones en las que daba algunas pistas de qué iba el tema.

La nueva canción de Cazzu llega pocos días después de que regresara a los escenarios con apariciones recientes en dos shows.

