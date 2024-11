Hijo de Pepe Aguilar revela que le encantaría hacer un dueto con Cazzu

Emiliano Aguilar (hijo de Pepe Aguilar y medio hermano de Ángela Aguilar) continúa promocionando su carrera como rapero, y no duda en decir que le gusta mucho la música de Cazzu, la ex pareja de su cuñado Christian Nodal. Si se diera la oportunidad de hacer una colaboración, él aceptaría gustoso.

En una entrevista que le hicieron en Guadalajara para Planeta Radio, Emiliano dijo que es fan de la artista desde hace mucho tiempo: “Sobre lo de la Cazzu, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho su música. Me gusta como rapea, como le hace al trap y todo ese rollo. Yo, de hecho, antes de que todo este p*** pasara, yo escuchaba a Cazzu, porque me gusta su música. Entonces yo cuando le mando un mensaje no es para causar polémica, sino es porque simplemente respeto. Yo la escuchaba antes de que pasaran todos esos problemas”.

El hijo mayor de Pepe Aguilar agregó que con los mensajes positivos que publica acerca de la música de Cazzu no intenta avivar la polémica que rodea a Ángela y Christian, cuya relación comenzó poco después de que este último se separara de la argentina. “Sí, ¿por qué todos piensan que yo lo hago así como para estar picando botones y todo eso? Y si hubiera una oportunidad para hacer una rola con ella, definitivamente, sin pensarlo, 100 por ciento yo me la aviento”.

En 2017 Emiliano tuvo problemas legales, los cuales superó. Ahora dijo que Ángela debe asumir lo que pasa en cuanto a los comentarios que recibe en redes sociales. “Eso es un problema que no tiene nada que ver conmigo. Son problemas que ¿yo qué? Yo tengo mi vida con mi hija, tengo mis cosas. Ya está grande Ángela como para hacer sus propias decisiones. Ya está grande como para tropezarse y para levantarse y para limpiarla y todo, y como yo le hice; o sea, a mí también me ha causado polémica, a mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero yo sigo firme.

“Pues es el único consejo que le doy…se va a escuchar muy mal, pero pues ‘aguántese’. Es que es la neta, y no lo digo con falta de respeto ni nada. Todos en la vida batallamos con cosas, todos en la vida tienen peores cosas que nosotros, o sea, pues a batallarle machín. Uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, sus propias acciones”.

Emiliano Aguilar estrenó hace unos días el sencillo “La Vida No Es Fácil”, a dueto con Aldo Trujillo. El videoclip lleva ya más de 98,000 vistas en YouTube; el rapero ya se alista para presentarse en el Tattoo Music Fest de Guadalajara, que se llevará a cabo el 1 de diciembre.

