Emiliano Aguilar reacciona a la polémica por el romance de su hermana Ángela con Christian Nodal

Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, habló sobre la relación de su hermana Ángela con Christian Nodal. Y aunque se considera ajeno a esa polémica, dijo que le han enviado mensajes con todo tipo de comentarios.

Entrevistado para el programa “Ventaneando”, Aguilar comentó: “Yo no tengo nada que ver aquí, o sea, pues es mi hermana y la quiero ¿verdad? Pero yo realmente no tengo nada que ver en esta situación. Entonces me mandan mensajes a mí, ahí por Instagram, diciendo que: ‘Tu hermana esto’, y pues está gacho, porque la gente puede ser muy cruel, la neta. Y yo la verdad trato de no meterme, porque yo realmente estoy bien enfocado en lo mío”.

Emilio es hijo de Carmen Treviño (la primera esposa de Pepe), y luego de pasar tres años en prisión -por intentar ingresar a cuatro personas a Estados Unidos de manera ilegal- ahora busca hacerse famoso en el mundo del rap. Es un estilo musical muy diferente al de sus hermanos Ángela y Leonardo Aguilar, quienes crecieron con su padre e interpretan canciones rancheras. “Tenemos vidas muy distintas. La verdad la vida de mis hermanos y la vida mía es día y noche. No tiene nada que ver. O sea, los quiero mucho, pues son mis hermanos, o sea, tienen mi sangre, los quiero, pero la vida que yo he llevado es completamente diferente a la que han llevado ellos”.

Hace algunos días Emiliano Aguilar estrenó su primer sencillo, titulado “Soy El Vato”; el videoclip de la canción lleva más de 195,000 vistas en YouTube. Él está satisfecho con los resultados, y toma la carrera de rapero muy en serio: “Siempre he estado tratando de enfocarme en lo mío, y especialmente ahorita, que tengo una hija y que tengo una familia que quiero sacar adelante. Yo estoy trabajando y tengo demasiados proyectos, tengo chamba, estoy en el estudio. Quiero demostrarme a mí mismo que yo puedo, y ahorita, con todo lo que está pasando, haz de cuenta que estoy viviendo un sueño”.

El artista de 32 años también fue cuestionado sobre si aceptaría colaborar con Christian Nodal, el novio de su hermana, a lo que respondió: “Lo que se tenga que dar, se va a dar”. Y sobre el estilo musical de Cazzu, la ex pareja del cantante sonorense, Emiliano dijo: “Pues no voy a negar que rapea chido“.

