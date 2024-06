Resurge una entrevista de la cantante Shaira en la que habla de su amistad con Christian Nodal

Hace más de dos semanas que Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron a conocer públicamente su romance, pero ahora se ha retomado una entrevista que la cantante colombiana Shaira dio al programa “Lo Sé Todo” hace cuatro años, en la que comentó que el cantante sonorense “se casaría” con ella.

Shaira (quien actualmente tiene 21 años) relató cómo conoció a Nodal: “Yo no tengo nada que opinar sobre él. Con Christian hablaba mucho y habíamos dicho que nos íbamos a casar en seis años. Porque nosotros hablábamos y teníamos mucha química, nos contábamos muchas cosas, en fin”.

La colombiana dijo que hubo una razón por la cual no existió un romance entre ella y Christian: “A él le gustan mayores y a mí también me gustan mayores, ahí está el problema. Me dijo: ‘Tal vez cuando estés más grandecita’, hace como un año me lo dijo. ‘Cuando estés más grandecita tal vez te robo. Mientras tanto esté con sus novios, haga lo que quiera'”.

Christian Nodal ha tenido muchas novias, y Shaira comentó que el cantante siempre piensa que su relación actual será la definitiva: “Él es muy enamorado, porque me lo dijo una vez. Cada vez que tiene una novia, él piensa que con ella se va a quedar”.

¿Quién es Shaira?

Shaira Peláez obtuvo fama en Colombia tras ganar el primer lugar en el programa “Factor XS 2011”. Ella interpreta música de mariachi, regional mexicano y pop. El año pasado causó polémica al declarar que “le regaló la idea” a Karol G para el sencillo “Mi Ex tenía Razón”, del estilo Tex-Mex. La artista cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, y algunos de sus sencillos son “Si Te Logro Olvidar” y “Amor De Mentiras”.

