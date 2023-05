Hijo de Pepe Aguilar confiesa que su padre no lo está apoyando en su carrera como rapero | VIDEO

Pepe Aguilar tiene cuatro hijos, Emiliano Aguilar, es el mayor y fruto de su primer matrimonio con Carmen Treviño, y con Aneliz Álvarez su segunda esposa tuvo tres más; Aneliz, Leonardo y Ángela, hasta hace un mes se pensaba que solo los dos más chicos se dedicaban a la música al igual que su padre y abuelos, pero recientemente el más grande dio una sorpresa.

Emiliano Aguilar se dijo interesado por seguir los lazos artísticos de su dinastía, aunque optó por otro género alejado del regional mexicano, lo que la estrella de 30 años hace frente al micrófono es rap y hip hop, pues según argumentó es algo que le apasiona y siente que a su estilo y voz le va mejor que otras cosas.

En una entrevista para el programa “El Gordo y la Flaca”, Emiliano contó varios secretos que tienen que ver con su proyecto, lo primero que aseguró es que su padre Pepe Aguilar no está involucrado en lo que viene y quien lo está ayudando es su padrastro, a quien le agradece por todo lo que ha hecho por él.

“Él (su padre Pepe Aguilar) no sabe nada de lo que estoy rapeando y de lo que estoy haciendo, la persona que me está ayudando es mi padrastro, Adrián Arce, me ha echado un apoyo increíble”, dijo el cantante.

Emiliano Aguilar quien actualmente radica en San Diego, California también describió que lo que está por escuchar la gente con respecto a sus canciones son historias de calle, de sus experiencias en Tijuana, lugar en el que radicó por algún tiempo y de todo lo que acontece en su realidad, algo diferente a lo que hacen sus hermanos.

Hay que destacar que Leonardo y Ángela Aguilar ya se pronunciaron al respecto de la incursión musical de su hermano Emiliano, pues en algunos videos en los que ha dado algún adelanto de las piezas que prepara, las estrellas de la música ranchera aprovechan para mandarle sus mejores deseos.

Emiliano Aguilar también tiene un mural, en su cuenta oficial en Instagram presumió la obra de arte que fue pintada en su honor, aunque no dio a conocer el nombre del artista responsable, sí agradeció por el gesto y subió varias imágenes a su cuenta en donde se aprecia la silueta del chico mientras canta frente a un micrófono.

“Agradecidos con los compas de La Col. Libertad por este mural Se la rifaron!!! ????”, es como agradeció la obra.

