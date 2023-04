Pepe Aguilar hace dura confesión sobre su primera nieta ¡No la conoce!

Hace apenas unas horas les contábamos que el hijo mayor de Pepe Aguilar, José Emiliano Aguilar, había debutado como rapero.

Y justo ante este nuevo reto que tomó ha dejado sorprendido a más de uno, pues se había mantenido ajeno a la música, a diferencia del resto de su familia. Y de igual forma confesó que no conoce físicamente a su nieta.

Justo por eso su famoso padre, Pepe Aguilar, fue cuestionado al respecto mientras participaba en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, México.

Donde tuvo un éxito rotundo, por ello estaba de un gran humor con los medios de comunicación mexicanos, quienes aprovecharon para cuestionarlo justo sobre esta nueva faceta de su hijo.

Ante ello, Pepe sorprendió a todos al asegurar que no tenía idea de esta incursión de su hijo mayor, ni que le llamaba ese tipo de música.

“Me recuerda cuando yo inicié en mi carrera, no tanto porque estaba en el rock, sino cuando yo hacía mi música mexicana, que por cierto es otra que mucha gente cree que mi papá me llevó así de la mano y me empujó hacia el mundo artístico, mi papá no sabía ni qué estaba haciendo yo, yo le llegaba con la música y le decía ‘¿qué opinas de esto?’, entonces igual yo tengo esa escuela, igual con mis otros hijos, pero ahora que Emiliano está rapeando pues fue una sorpresa tremenda, yo no sabía que estaba rapeando”

PEPE AGUILAR