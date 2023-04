Ángela Aguilar lanza misterioso mensaje de desamor y se vuelve viral en Instagram

La estrella de la música mexicana, Ángela Aguilar, sorprendió al mundo con la publicación, en su cuenta oficial de Instagram, de una fotografía simple pero sugerente acompañada de un atípico mensaje en la descripción de la imagen: “Me vas a extrañar, lo puedo jurar”.

En la imagen, Ángela aparece con unos pantalones de mezclilla y una blusa básica blanca, acompañada de un cinturón en color negro y algunas piezas de joyería. Su maquillaje también es simple: con los labios rojos, algo muy representativo en su imagen, pues incluso utiliza este tono cuando se presenta en el escenario.

Lo que sorprendió evidentemente fue la alusión al amor, o quizá desamor, del mensaje, aunque el mensaje puede no ser tan directo y no se puede asegurar que haya una dedicatoria a alguien en particular.

Pero lo que sí es una realidad es que la frase corresponde a una de las piezas de su padre, Pepe Aguilar, con el tema del mismo nombre que fue lanzada el 18 de mayo de 2021 y que es autoría de Enrique Fato Guzmán, artísticamente conocido como ‘Fato’, y que se ha convertido en uno de los proyectos más importantes del patriarca de la dinastía.

La sorpresa sobre su publicación se dio en el marco de sus últimas polémicas, entre las que se incluyen la relación amorosa con el cantautor Gussy Lau, luego cuando posó con la playera albiceleste.

Y destacó su ascendencia argentina, los lujos que presume en redes sociales y su estilo de vida, que siempre da de qué hablar al ser una de las jóvenes más importantes del regional mexicano.

Esta misma semana también se dijo que había sido reprendida por el cantante David Bisbal porque en la entrega de los Latin American Music Awards, realizado en el MGM de Las Vegas, Nevada, no había alcanzado los tonos de la canción ‘Ave María’.

Pero como toda publicidad, buena o mala, es buena, Ángela sigue protagonizando con sus mensajes que dejan mucho por intuir y que, evidentemente, crean polémica y bastante conversación entre los medios y las plataformas digitales.

