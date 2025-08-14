Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 14 al 20 de agosto

Jueves 14

Teatro latino en el Odyssey Theatre

La obra The Motherf**ker with the Hat que se presenta en el Odyssey Theatre (2055 S. Sepulveda Blvd., Los Angeles), reinventa el clásico de Guirgis y ofrece una experiencia teatral tan desgarradora como auténtica. Jueves a domingo hasta el 31 de agosto. Boletos desde $45. Informes tmfwth.com.

Foto: Cortesía

Viernes 15

Los Aguilar en el Hollywood Bowl

Los Aguilar with Orchestra en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) es un concierto en el que participarán Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo. Estarán acompañados de la Hollywood Bowl Orchestra, que dirigirá Enrico López-Yáñez. Viernes y sábado a las 8 pm. Boletos desde $18. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía

Taiko Project en el Kidspace Museum

El ensamble de tambores japoneses, Taiko Project, es parte de la Sunset Music Series que tiene lugar en el Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) en este verano. Viernes a las 5:30 y 7 pm. Boletos desde $13.50. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Archivo

Cine en el museo Huntington

Las Summer Movie Nights en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) presentan la cinta animada Robin Hood, al aire libre. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $10. Informes huntington.org.

Foto: Archivo

Teatro latino en Nirvana Theatre

La obra CTRL, escrita y dirigida por Jorge Durán, se presenta en el Nirvana Theatre (1157 N. McCadden Pl., West Hollywood), y es la historia de cuatro artistas en crisis que encuentran consuelo en una inteligencia artificial llamada CTRL. Viernes y sábado 8 pm; domingo 7 pm. Boletos desde $34. Informes nirvanatheatre.art.

Sábado 16

Música mexicana en el Pershing Square

Régulo Caro, Noel Torres, Voz de Mando y otros artistas son parte del show que tendrá lugar en el Pershing Square (532 S. Olive St. Los Angeles) como parte de los Divercity Concerts. Sábado a partir de las 3 pm. Solo mayores de 21 años. Entrada gratuita con reservación. Informes laparks.org/pershingsquare.

Foto: Archivo Crédito: Adobe Stock

Festival familiar en el JANM

El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) celebrará el Natsumatsuri Family Festival, con presentaciones culturales, creación de artesanías y actividades para todas las edades. Sábado 12 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes janm.org.

Foto: JANM

Concierto en The Broad

La serie PAST + FUTURE = PRESENT, PT. 1 en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) presenta a Snotty Nose Rez Kids, Black Belt Eagle Scout, Jlin, Glen Begay, los cantantes Bearspring y el DJ Noir. Sábado de 8 a 11 pm. Boletos $25. Informes thebroad.org.

Domingo 17

Ivy Queen en el Pershing Square

También en el Pershing Square (532 S. Olive St. Los Angeles) tendrá lugar el Latin Culture and Music Celebration, que tendrá como principal atracción la presentación de Ivy Queen y Dani Flow. Domingo 3 a 11 pm. Entrada gratis con reservación. Solo mayores de 21 años. Informes laparks.org/pershingsquare.

Crédito: Monica Schipper. | Getty Images

Música en el Gloria Molina Grand Park

Las Sunday Sessions en el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) están de regreso y esta semana, en el concierto Soul Source, actúan Mantron, Mr Choc, Juliet Mendoza, Mark de Clive-Lowe y más. Domingo a partir de las 3 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.