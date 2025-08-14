Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 14 al 20 de agosto
La familia Aguilar estará presentándose en el Hollywood Bowl este viernes
Jueves 14
Teatro latino en el Odyssey Theatre
La obra The Motherf**ker with the Hat que se presenta en el Odyssey Theatre (2055 S. Sepulveda Blvd., Los Angeles), reinventa el clásico de Guirgis y ofrece una experiencia teatral tan desgarradora como auténtica. Jueves a domingo hasta el 31 de agosto. Boletos desde $45. Informes tmfwth.com.
Viernes 15
Los Aguilar en el Hollywood Bowl
Los Aguilar with Orchestra en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) es un concierto en el que participarán Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo. Estarán acompañados de la Hollywood Bowl Orchestra, que dirigirá Enrico López-Yáñez. Viernes y sábado a las 8 pm. Boletos desde $18. Informes laphil.com.
Taiko Project en el Kidspace Museum
El ensamble de tambores japoneses, Taiko Project, es parte de la Sunset Music Series que tiene lugar en el Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) en este verano. Viernes a las 5:30 y 7 pm. Boletos desde $13.50. Informes kidspacemuseum.org.
Cine en el museo Huntington
Las Summer Movie Nights en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) presentan la cinta animada Robin Hood, al aire libre. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $10. Informes huntington.org.
Teatro latino en Nirvana Theatre
La obra CTRL, escrita y dirigida por Jorge Durán, se presenta en el Nirvana Theatre (1157 N. McCadden Pl., West Hollywood), y es la historia de cuatro artistas en crisis que encuentran consuelo en una inteligencia artificial llamada CTRL. Viernes y sábado 8 pm; domingo 7 pm. Boletos desde $34. Informes nirvanatheatre.art.
Sábado 16
Música mexicana en el Pershing Square
Régulo Caro, Noel Torres, Voz de Mando y otros artistas son parte del show que tendrá lugar en el Pershing Square (532 S. Olive St. Los Angeles) como parte de los Divercity Concerts. Sábado a partir de las 3 pm. Solo mayores de 21 años. Entrada gratuita con reservación. Informes laparks.org/pershingsquare.
Festival familiar en el JANM
El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) celebrará el Natsumatsuri Family Festival, con presentaciones culturales, creación de artesanías y actividades para todas las edades. Sábado 12 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes janm.org.
Concierto en The Broad
La serie PAST + FUTURE = PRESENT, PT. 1 en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) presenta a Snotty Nose Rez Kids, Black Belt Eagle Scout, Jlin, Glen Begay, los cantantes Bearspring y el DJ Noir. Sábado de 8 a 11 pm. Boletos $25. Informes thebroad.org.
Domingo 17
Ivy Queen en el Pershing Square
También en el Pershing Square (532 S. Olive St. Los Angeles) tendrá lugar el Latin Culture and Music Celebration, que tendrá como principal atracción la presentación de Ivy Queen y Dani Flow. Domingo 3 a 11 pm. Entrada gratis con reservación. Solo mayores de 21 años. Informes laparks.org/pershingsquare.
Música en el Gloria Molina Grand Park
Las Sunday Sessions en el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) están de regreso y esta semana, en el concierto Soul Source, actúan Mantron, Mr Choc, Juliet Mendoza, Mark de Clive-Lowe y más. Domingo a partir de las 3 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.