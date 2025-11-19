Christian Nodal revela por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso en los Latin Grammy

El cantante Christian Nodal, quien se acaba de anotar una importante victoria ante Universal Music en la demanda que interpusieron en su contra, rompió el silencio y en una entrevista dio a conocer finalmente los motivos por lo que no mencionó a Ángela Aguilar, su esposa, en el discurso que pronunció en los Latin Grammy.

El intérprete de ‘Botella Tras Botella’ respondió a este tema durante el encuentro que tuvo con la prensa a la salida de su audiencia, en donde hizo frente a los rumores que han perseguido a su matrimonio a raíz de ese suceso y es que no faltaron los que aseguraron que algo no estaba bien en su nidito de amor.

‘El Forajido’ detalló en la conversación que él no es alguien que suela subir al escenario con un discurso preparado, por lo que aseguró que jamás fue su intención no mencionar a su pareja o ignorarla durante un momento tan importante y donde todos los reflectores estaban sobre él.

“No sé si han visto mi agenda, pero yo he estado muy cansado. De hecho esa misma noche tenía un show y seguí por tres noches seguidas. Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho. Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron fortaleza, su tiempo, me aguantaron en el estudio, una de ellas es mi esposa, y para mí fue muy fácil decir familia, es la verdad”, declaró Nodal, quien solo mencionó a su familia en su discurso.

En la misma plática detalló que para él la palabra familia no se limita solo a quienes llevan su sangre, sino a todo su entorno, incluida la propia Ángela y los Aguilar, con lo que puso fin a la polémica que lo ha perseguido tras su supuesta omisión.

“Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia. Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”, respondió tajante Christian, mientras estaba rodeado de los medios y de sus padres.

¿Cómo fue el discurso que hizo estallar la polémica?

El nombre de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue blanco de las especulaciones luego que se viralizara en redes sociales el momento en el que él subió al escenario de los Latin Grammy para celebrar su triunfo en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” y omitió a el nombre de Angelita en su lista de agradecimientos.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración“, dijo Christian, lo que de inmediato lo puso en la mira, pero él ya aclaró lo que en realidad pasó.

