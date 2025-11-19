Christian Nodal no es vinculado a proceso por supuesta falsificación de documentos

El nombre del cantante Christian Nodal encabeza los titulares tras comparecer ante las autoridades mexicanas y no ser vinculado a proceso luego de ser acusado por Universal Music por una presunta falsificación de documentos.

Y es que no podemos olvidar que la batalla entre la reconocida disquera y el artista se remonta al año 2021, cuando ambas partes intentaban comprobar que les pertenecían los derechos de autor de los temas que lo catapultaron al estrellato, incluyendo: “Adiós, amor” y “Aquí abajo”.

Tras la recaudación de pruebas, Universal Music señaló que tanto Christian Nodal como sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, quien en ese entonces fungían como sus managers, presentaron 32 contratos falsos para sustentar la querella que interpusieron a solo unos meses de que el intérprete iniciara una nueva relación laboral con Sony Music.

Con el objetivo de dar el seguimiento pertinente al caso, el cantante de regional mexicano se dio cita ante la justicia en la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, acompañado de su abogado penalista, Erik Rauda.

A dicha audiencia también se presentaron sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, quienes forman parte del mismo expediente.

Sin embargo, la audiencia que originalmente estaba programada para las 2:35 pm acabó retrasándose y comenzando siete horas después. Tras una breve introducción, se estableció un nuevo receso que retrasó el inicio de la misma para la medianoche.

Durante el encuentro de más de 14 horas, la autoridad escuchó los argumentos de ambas partes y estableció la no vinculación a proceso al no existir un mínimo probatorio en la comisión de delito alguno.

Cabe recalcar que de haber sido vinculado a proceso por el delito de uso de copia de documento público falso, Nodal y sus padres habrían tenido que comparecer periódicamente ante las autoridades y enfrentar un juicio penal de varios meses, poniendo sobre la mesa hasta 15 años de cárcel.

