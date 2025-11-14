Christian Nodal ya tiene fecha para comparecer ante las autoridades en su pleito con Universal

El martes 18 de noviembre podría ser un día clave para la disputa que Christian Nodal y sus padres mantienen con Universal, luego de que se diera a conocer que este día comparecerán ante las autoridades.

De acuerdo al programa ‘Ventaneando’, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el martes se celebrará la audiencia en que se formularían imputaciones en contra del cantante y sus progenitores por la supuesta falsificación de firmas en más de 30 contratos.

La emisión compartió la noticia de un documento oficial, en el que se detalla que un juez ya ordenó la diligencia para formular la imputación en contra de los tres señalados.

“Se advierte que se encuentra pendiente de ser atendida la solicitud de audiencia para formular imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, la madre de Cristian; Jesús Jaime González Terrazas, su papá; y el propio Cristian Jesús González Nodal. Se fija la audiencia para las 14 horas con 35 minutos del 18 de noviembre de 2025”, leyó la periodista Rosario Murrieta, quien recibió el documento en sus manos minutos antes.

Los conductores del programa señalaron que, en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, los acusados podrían enfrentar consecuencias más severas, como la activación de una orden de búsqueda, de una orden de localización, incluso, de una orden de aprehensión.

Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado tras la difusión del documento oficial.

¿De qué va el pleito de Universal con los Nodal?

Las acusaciones en contra del artista, quien formó parte de la disquera del 2016 al 2020, señalan que este habría falsificado los contratos con la intención de apropiarse de los derechos de las canciones que grabó durante sus cuatro años de relación con Universal, los cuales, en realidad, pertenecerían a la disquera.

