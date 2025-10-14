Cazzu desmiente a Nodal y revela cómo se enteró de su romance con Ángela Aguilar

De cara a su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la cantante Cazzu hizo su arribo a territorio azteca, siendo recibida por sus fans, la prensa y diversos cuestionamientos sobre su vida profesional y privada que no tuvo reparo en responder.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la intérprete de “Chapiadora” hizo frente a las preguntas sobre la tensa situación legal y mediática que vive junto a su ex pareja, el cantante Christian Nodal, a causa de los permisos de viaje de su hija Inti, así como las polémicas declaraciones que este emitió sobre lo vivido durante su relación en una entrevista con Adela Micha.

Cazzu fue clara al asegurar que para ella no es una opción exponer detalles de su vida privada por medio de una entrevista de ese tipo: “Cuando uno tiene una relación de determinado tiempo, pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con las familias de cada uno que a mí creo que eso es lo que más me dolió (…) De repente contar la historia tan rara, tan tergiversada y tan partida, digamos, eso la verdad genera confusión en la gente, yo no haría eso“, aseguró.

No hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo he querido muchísimo, lo quise mucho" Cazzu – Cantante

La estrella argentina también abordó los rumores de infidelidad de Nodal durante su embarazo, y aunque prefirió no confirmar o negar las aseveraciones, sí mencionó cómo fue que se enteró del romance entre el padre de su hija y su actual esposa, Ángela Aguilar.

“Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos, pero no era como que yo estaba introducida. No sé, pero tampoco me importa, si alguien hubiese sido infiel conmigo no iba a ser la primera vez”, contestó contundente a los medios de comunicación.

Y es que, para ella, la lealtad es un no negociable dentro de las relaciones: “Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad y estaría bueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales, y eso me gustaría que sea lo último que yo tengo para decir sobre esta situación, finalmente nosotros somos una ventana de muchas de las realidades”, reiteró.

Christian Nodal y su papel en la vida de Inti

Antes de retirarse, Cazzu destapó que previo a su arribo a México, el intérprete de “Botella tras botella” intentó concretar una reunión con su hija: “Ahora vamos a ver… Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla, y como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda, veremos“, detalló.

¿La razón de su vacilación? El mexicano no habría de convivir con su hija a pesar de la apertura de la joven porque este se involucre en su crianza. Y al preguntarle si conversa con la pequeña sobre su papá o si le muestra fotos de él, Cazzu señaló que: “No, porque no me corresponde, a mí me corresponde ser mamá, y el que quiera estar en su vida está totalmente con la puerta abierta. A mí me corresponde solamente mostrarle lo que hay”.

Seguir leyendo:

• Cazzu le hace un llamado a sus fans: “Basta de odio, basta de enlodarse en las redes”

• Cazzu revela cómo se imagina a futuro la vida de Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal

• ¿Cómo celebró Cazzu el segundo cumpleaños de su hija Inti?