Cazzu revela cómo se imagina a futuro la vida de Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal

La intérprete argentina Cazzu se sinceró en una conversación que tuvo para un pódcast sobre el tipo de vida que imagina para Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal.

Si bien la pequeña acaba de cumplir dos años, ‘La Nena Trampa’ se dio la oportunidad de compartir en ese espacio cómo visualiza la vida de su hasta ahora única hija en unos cuantos años.

Detalló que cree que la vida de Inti será totalmente distinta a la que ella tuvo, pero emulando los grandes valores que a ella le inculcaron en su momento.

“Siento que ella va a tener una vida tan diferente a la mía y que lo único que me interesa es preservar sus valores. Que sea una persona respetuosa, que le importan los otros, que le importa el mundo que la rodea, que le importa su familia, que tiene bondad en su corazón, que no sucumbe a la maldad o que las injusticias no la derroten tampoco. Yo creo que ella va a crecer con un montón otro tipo de injusticia”, inició contando “La Jefa”.

A continuación se lamentó sobre el trayecto que le tocará recorrer, pues se le verá como la hija de, por lo que espera que la pequeña logre brillar con luz propia y desmarcarse de la sombra de sus padres.

“Va a crecer como la hija de y eso va a ser un camino que siento que se va a construir. Lo voy construyendo de a poquito. No me quiero adelantar, pero espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene”, compartió la intérprete argentina.

En otro fragmento de la entrevista detalló lo mucho que cambió su vida a raíz de que se convirtió en mamá hace poco más de dos años.

“Descubrí muchas cosas en mí. Descubrí que soy una mamá muy dulce, a pesar de cómo siempre he tenido que manejar la vida y cómo la gente me percibe. Tuve muchos descubrimientos conmigo misma”, aseveró Cazzu, a quien le ha tocado criar a su hija prácticamente sola y sin el apoyo de una pareja, pues ella vive en Argentina y Christian Nodal entre México y Estados Unidos.

