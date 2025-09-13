Cazzu lanza enigmático mensaje en medio de conflicto con Nodal: “Qué decadencia la mía”

La trapera argentina Cazzu, quien es mamá de la pequeña Inti y expareja sentimental de Christian Nodal, sorprendió con el mensaje y la cuenta regresiva que publicó en su página web.

Por medio de un par de escritos, hechos con pluma y papel, ‘La Jefa’ hizo detonar las redes sociales con el misterioso y potente mensaje que lanzó, el cual no tiene un destinatario claro, pero se da en medio de las diferencias que tiene con su ex por no contar con permiso para sacar a su hija de Argentina.

Si bien no se conoce el destinatario, ni tampoco el fin de su escrito, ‘La Nena Trampa’ dejó en claro que la tarde del sábado 13 de septiembre conoceremos el trasfondo y lo que hay detrás de su enigmático mensaje.

El texto de Cazzu, que lo hizo con cursivas, lo comenzó con un párrafo que involucra a una investigadora y a una artista de antros.

“Nunca supe en qué momento dejé de investigar un caso y empecé a seguirla. Para, algunos es una cantante de antros. Para mí, un enigma que me arrastra”, escribió la intérprete.

Su texto, que contiene algunas palabras tachadas, continúa por algunos párrafos más y lo hace hablando de una especie de fijación, obsesión o enamoramiento.

“Mientras más la observé, más me hundí en ella y ahora me desvelo pensando en la forma en la que se prende un cigarrillo, en cómo se saca de encima a un hombre en un bar, en cómo se ríe con la amiga, aunque por dentro esté rota y también en sus crímenes. Me cuesta admitir que mientras más la persigo, más siento que ella me mira a mí, y solo pensarlo me avergüenza”, escribió Cazzu.

Cazzu vuelve a presumir su habilidad para las letras (Cazzu.com) Credit: Cazzu.com | Cortesía

La parte más potente de su texto se produce en un párrafo que da muchísimo de qué pensar por las palabras que eligió y la manera en que las expresó.

“Nunca me imaginé que podría tener tanto en común con un delincuente. Qué decadencia la mía”, escribió Cazzu en otro fragmento de su muy extenso texto, el cual podría formar parte de una canción, pero también el capítulo de una novela. “

Cazzu lanzó este escrito en su página web (Cazzu.com) Credit: Cazzu.com | Cortesía

Sigue leyendo: