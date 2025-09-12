Cazzu reveló con emoción que su hija Inti es su mayor fan

La cantante argentina Cazzu, conocida por su éxito ‘Con Otra’, en recientes entrevistas ha contado momentos que vive junto a su pequeña hija Inti y también la realidad que enfrenta como madre separada en medio de una compleja disputa legal por la libertad de viajar con su pequeña.

En el pódcast ‘Tapados de Laburo’, Cazzu conmovió a sus oyentes al compartir un momento íntimo y dulce: su pequeña hija, aun en los primeros años de vida, se ha convertido en su fan número uno. “El otro día me sorprendió —contó—. Le dije: ‘¿Quieres que te ponga música? ¿Qué quieres escuchar?’ Y me dijo: ‘Mamá’… ¡Era ‘Sapo Pepe’!”.

Durante la entrevista, indicó que Inti sabe que ella es artista y con frecuencia le pone algunas de sus canciones.

Con esa inocencia propia de la infancia, Inti ha adoptado las canciones de su madre como parte de su mundo, convirtiendo cada melodía en un puente afectivo entre ambas.

Cazzu no puede viajar fuera de Argentina con Inti

Sin embargo, detrás de este vínculo emotivo se esconde una batalla mucho más oscura. Hace pocas semanas, en el pódcast ‘Se regalan dudas’, Cazzu desgarró al relatar que, tras más de un año de intentos legales, aún no ha obtenido el permiso para viajar fuera de Argentina con su hija.

“Necesito viajar por mi trabajo —explicó—. Soy artista, igual que él (Christian Nodal), y sin ese permiso, no puedo ejercer mi profesión ni llevar a mi hija conmigo”. La mediadora sugirió, como solución parcial, otorgar un permiso de viaje hasta los 5 años de Inti, pero incluso esa opción sigue sin materializarse.

La situación se complica aún más cuando se entra en el ámbito familiar. Según declaraciones del periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube, los padres de Christian Nodal estarían profundamente molestos con su hijo por negarle a Inti la posibilidad de viajar, y especialmente con la influencia que suponen ciertos círculos en torno al cantante mexicano.

“Los abuelos de Inti están muy, muy furiosos —afirmó Ceriani—. Quieren ver a su nieta y creen firmemente que quien manipula a Nodal para impedirle el paso es Ángela Aguilar”.

Según esta versión, la esposa de Nodal estaría interviniendo para que el padre niegue el pasaporte y la libertad de movimiento de la niña, generando una tensión que ha trascendido lo personal y se ha vuelto pública.

Fuentes cercanas indican que los progenitores de Nodal están buscando vías legales para ayudar a Cazzu a obtener el permiso de viaje internacional para Inti, incluso considerando acciones judiciales más contundentes si no hay avances. Para ellos, el derecho de la niña a conocer el mundo, a estar con su madre y a vivir una infancia plena —más allá de los conflictos entre adultos— es inalienable.

Además de su vínculo con su hija, Cazzu también ha demostrado un gran talento en la escritura con su libro ‘Perreo’, en esta obra explora la relación de las mujeres con el reggaetón, esto desde una óptica feminista.

