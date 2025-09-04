Natalia Jiménez apoya a Cazzu y le pide que luche por la custodia de Inti

La cantante argentina Cazzu se ha visto inmersa en una nueva controversia al revelar las importantes trabas legales que enfrenta por parte de su expareja, el cantante Christian Nodal, padre de su hija Inti.

Durante una emotiva participación en el pódcast ‘Se Regalan Dudas’, la rapera confesó sentirse intimidada y controlada por el equipo legal de Nodal cuando intenta gestionar los permisos de viaje para su hija. Sobre esto, Natalia Jiménez fue cuestionada por los medios de comunicación mexicanos y la cantante respondió con sinceridad.

Las declaraciones de Cazzu no pasaron desapercibidas para la cantante española Natalia Jiménez, quien, desde su propia experiencia, le dirigió un firme y público consejo.

La exvocalista de ‘La Quinta Estación’, inmersa en su propia batalla legal por la custodia de su hija, le recomendó a Cazzu no ceder ante la presión.

“Yo, con todo el cariño que le tengo a cualquier mujer que tiene hijos, con todo el entendimiento de ser cantante y mamá, sí le recomendaría que, si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados” Natalia Jiménez – Cantante

La intérprete de ‘El Sol No Regresa’ fue aún más clara y contundente: “No puedes dejar que un hombre te diga a dónde sí y a dónde no puedes viajar con tu hija. Tú la pariste”.

La experiencia de Natalia Jiménez

Natalia Jiménez sabe de lo que habla. Desde hace tres años libra una dura lucha legal contra su exesposo, Daniel Trueba, por la custodia de su hija.

La artista reveló que tras su separación fue difamada y acusada falsamente de tener problemas de adicciones y de no estar apta para cuidar de la menor. “Me difamó, dijo que yo era bipolar, alcohólica y drogadicta, y al final lo que se demostró fue todo lo contrario”, relató en su momento.

De hecho, su batalla dio frutos agosto pasado, obtuvo una significativa victoria en los tribunales después de que se revelara un examen antidoping de su exesposo que dio positivo por consumo de marihuana con niveles muy superiores a lo permitido.

Este avance la puso a un paso de obtener la custodia completa que busca desde 2021. Además, en diciembre de 2022, ya había logrado una autorización judicial para viajar libremente con su hija fuera de Estados Unidos.

¿Qué dijo Cazzu en ‘Se Regalan Dudas’?

Con un visible sentimiento de frustración, Cazzu relató en el podcast una reciente mediación que la dejó devastada.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación… Hacía mucho que no me sentía tan mal. Tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘el mundo es devastador’”, compartió.

La artista, conocida como la ‘Jefa del trap’, detalló cómo el abogado de Nodal le advirtió explícitamente que su cliente “está totalmente enterado de que cuando quiera ese permiso lo puede revocar”.

Según Cazzu, la mirada del representante legal le transmitió un mensaje contundente: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”.

Estas palabras, afirmó, la hicieron sentirse profundamente vulnerada, hasta el punto de que prefiere no pelear. “Entonces elijo no pelear la batalla. Me rindo antes de intentarlo. Por mí, por mis sueños, porque quiero ponerle toda mi energía a mi carrera”, explicó, resignada.

