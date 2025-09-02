Cazzu revela que Christian Nodal no le permite viajar con Inti, su hija, fuera Argentina

La intérprete argentina Cazzu sorprendió con las potentes declaraciones que realizó, luego de que revelara que Christian Nodal, su ex, no le ha dado permiso para que pueda viajar con Inti, su hija, fuera de Argentina.

La trapera abordó este tema en una conversación que tuvo en el podcast ‘Se regalan dudas’, en donde reveló las poderosas razones por las que no viaja en compañía de su única hija a los shows que ofrece fuera de Argentina.

Detalló que hace más de un año se sentó con el abogado de su expareja para hacerle saber sus prioridades como madre soltera, sin embargo, hasta el momento no le han dado lo que solicitó, incluido un permiso para poder viajar con su hija al extranjero.

“Cuando le dije: ‘Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’. Y es sabido que yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo”, contó Cazzu contrariada con la situación que está viviendo.

Cazzu detalló que en aquella conversación no solo estuvieron presentes los abogados de ambas partes, sino también una mediadora, quien le ofreció una solución que no era solución, pues ella no puede viajar con su hija hasta dentro de unos tres años, lo que le representa separarse de ella durante sus giras, tal y como sucedió durante su reciente viaje a México, en donde Inti se quedó al cuidado de su abuela materna.

“Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal, como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘El mundo es devastador’”, contó Cazzu ante el escenario que le ofrecieron ante la negativa de su ex para que su hija pueda acompañar a su mamá en sus giras en el extranjero.

