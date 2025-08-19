Sherlyn envía un contundente consejo a Cazzu: “Si existe un papá, que aporte”

Sherlyn, actriz mexicana conocida por su participación en historias como “Fuego en la Sangre” y “Amores Verdaderos”, no se quedó callada ante las declaraciones de la cantante argentina Cazzu con respecto a su descontento por la manutención que su hija Inti recibe de parte de Christian Nodal.

“Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer“, son las palabras que utilizó la argentina tras revelar que la manutención que recibe de parte del famoso no fue establecida por un juez, por lo que no la considera adecuado.

Por su parte, Sherlyn concedió una entrevista al programa ‘Ventaneando’ en la que compartió su postura ante esta situación, instando a Cazzu a respaldarse a través de las autoridades mexicanas para garantizar el bienestar de su hija.

“No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero yo sí te puedo decir que las leyes en nuestro país nos respaldan a nosotras como mujeres 100%. Entonces, si lo tiene hecho en Argentina, pues yo le recomendaría que lo haga en México“, dijo ante los micrófonos del programa de espectáculos.

Asimismo, Sherlyn opinó que sin importar las posibilidades económicas de la madre, los padres no deben ser deslindados de sus responsabilidades: “Si existe un papá, que el papá aporte. Las responsabilidades son compartidas… ni siquiera una opción”, sentenció.

De acuerdo con famosa de 39 años, la única prioridad para ambos padres debería ser la pequeña Inti, por lo que sus diferencias deben resolverse de manera pacífica y sin más polémica: “Ojalá que se portaran muy adultos ambos y dejaran a la niña muy tranquila y que todos vieran por el bien de la niña y no por el tema mediático”, añadió para finalizar.

