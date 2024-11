Sherlyn denuncia bullying escolar contra su hijo André

La que hasta el momento había sido una estancia sin contratiempos y llena de buenas experiencias en Miami, terminó convirtiéndose en una pesadilla para la actriz Sherlyn. Y es que desde redes sociales denunció un ataque de violencia física en contra de su hijo André a manos de uno de sus compañeros de colegio. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Desde su perfil oficial en Instagram, la histrionisa que ha participado en melodramas como “Una familia con suerte” y “Amores verdaderos” habló sobre el acoso escolar del que su pequeño ha sido víctima en Estados Unidos.

De acuerdo con Sherlyn, los primeros indicios de este incidente le fueron notificados por parte de la dirección de la escuela. Sin embargo, al tratarse de un hecho aislado, pensó que habría sido parte de “una pelea de niños”.

“La verdad es que no le di tanta importancia porque son niños y, aunque es algo que no debería pasar, pensé: ‘bueno, a veces pasa’“, contó la famosa de 39 años de edad.

Tras profundizar en el tema e indagar los detalles del altercado, encontró que: “Resulta que no fue alguien nuevo. Resulta que el que lo mordió fue justamente el que lo molestó todo el año pasado”, hecho que la motivó a acudir al instituto de forma inmediata a pedir una solución inmediata.

Desafortunadamente, Sherlyn no obtuvo el apoyo que esperaba por parte del resto de padres de familia: “Me decían: ‘sí, es una mordida pero no es tan grave’. Sí, sí es muy grave porque el autoconcepto, la autoestima de los niños, la seguridad, la van adquiriendo en los primeros años de edad“, lamentó.

La mexicana recalcó que para ella es muy importante que para su hijo André esta sea una lección para que identifique el concepto del respeto: “No, no, quien te hace daño no es tu amigo, quien te lastima físicamente no es tu amigo, quien te ofende no es tu amigo, quien te lastima no es tu amigo y no hay que normalizar eso”.

Como resultado de su publicación, Sherlyn se volvió el blanco de comentarios de apreciación por parte de su comunidad digital, agradeciéndole usar su plataforma para enviar un mensaje positivo. “La seguridad de nuestros hijos esta en nuestras manos y hay que alzar su voz”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “Gracias por compartir Sherlyn, es súper importante proteger la salud mental de nuestros hijos”.