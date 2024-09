Sherlyn considera adopción, revela dificultades para quedar embarazada por segunda vez

Sherlyn, quien ha sido muy abierta sobre sus deseos de tener otro hijo, ha decidido hacer una pausa en su intento de ampliar su familia.

La actriz de 38 años reveló que, después de varios intentos y tratamientos médicos, no ha conseguido cumplir su anhelo de darle un hermano a su hijo André, y por ello está considerando otras opciones para ampliar su familia.

Durante una conversación con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, Sherlyn habló sinceramente sobre los retos que ha enfrentado en este proceso. A pesar de su deseo de ser madre nuevamente, ha tenido que aceptar que, por el momento, no ha tenido éxito. “Pues sí se me antoja, pero no se está dando”, confesó la actriz. A pesar de la frustración que puede generar esta situación, Sherlyn se mantiene positiva y agradecida por lo que tiene: “Cuando intentas y las cosas no salen, uno tiene que estar enfocado en lo que sí tenemos”, dijo, refiriéndose a su hijo André, quien describe como un niño “sano, feliz y risueño”.

El proceso con tratamientos in vitro

Sherlyn reveló que este año intentó un tratamiento de fertilización in vitro, un procedimiento mucho más complejo que la inseminación artificial que había realizado previamente.

La actriz explicó que este tipo de tratamientos puede ser más difícil de sobrellevar, tanto física como emocionalmente, especialmente debido a su edad. “El in vitro es mucho más invasivo y se hace porque ya estoy más grande”, comentó Sherlyn. A pesar de todos los esfuerzos, no logró el resultado deseado, y destacó que el proceso fue agotador, tanto a nivel físico como emocional.

Además, la actriz mencionó los efectos secundarios que experimentó durante el tratamiento, incluyendo un aumento de peso, aunque señaló que, en su caso, no fue tan extremo. “Subes de peso, pero en mi caso fueron solo dos o tres kilos”, compartió.

La adopción como alternativa

A pesar de los obstáculos, Sherlyn no descarta otras alternativas en su camino hacia la maternidad. Aunque por ahora ha decidido enfocarse en su hijo y dejar este tema en pausa, mencionó que la adopción es una opción que podría considerar en el futuro. “Si ya me voy a meter al tema de adoptar, puedo esperar a que Andrés esté más grande”, indicó, dejando claro que su prioridad en este momento es disfrutar de su tiempo con su hijo y tomar decisiones con calma.

“Más adelante ya veremos”, concluyó Sherlyn, sin cerrar la puerta a futuros intentos de agrandar su familia.

