Sherlyn reveló que ya arrancó el proceso para convertirse en mamá por segunda ocasión

La actriz y conductora Sherlyn decidió iniciar el 2024 con una meta en particular: darle un hermanito a su hijo André, razón por la que ya inició el tratamiento que le permitirá convertirse en madre por segunda ocasión.

Desde hace varios meses, la histrionisa que participó en el melodrama “¿Qué le pasa a mi familia?” dio a conocer que al igual que con su primer embarazo, recurriría a la inseminación artificial para seguir construyendo la familia que siempre soñó. Y de acuerdo con su más reciente publicación en Instagram, está cada vez más cerca de lograrlo.

La famosa compartió la noticia junto a un emotivo video en el que se le aprecia bailando muy sonriente para luego mostrar una serie de recetas y medicamentos que procede a inyectarse en el estómago: “¡Arrancando este maravilloso viaje!”, escribió al inicio de una conmovedora reflexión que no tardó en acaparar la atención de sus fans.

“Les platico que estoy en las semanas de estimulación para la extracción de óvulos, poco nos hablan de la importancia de congelar vida a tiempo, cada día escuchamos ’embarázate a los 40′, ‘los 40 son los nuevos 20’; pero la realidad es que, si bien es cierto que entre más grandes más estabilidad emocional y económica tenemos, menos fertilidad. La ciencia está aquí, los avances están aquí y la información es también un acto de amor profundo“, añadió la famosa.

Sin embargo, Sherlyn dejó claro que no todo es miel sobre hojuelas durante el camino, pues la inseminación artificial conlleva varios sacrificios que está dispuesta a hacer: “Son semanas de hormonas, piquetes, estudios, miedos; pero también de saber que puede crecer mi familia y que lo vamos a hacer de la mano de mi grupo de médicos (…) No puedo decirles que va a pasar porque Dios no revela sus planes, pero si se da la bendición de tener otro bebé, les prometo que crecerá con todo el amor del mundo como ha crecido ¡André nuestro bebé!”.

Para finalizar su mensaje, la conductora de Mira Quién Baila dedicó unas palabras a aquellas mujeres cuya prioridad no es la maternidad: “A ti que me estas leyendo y no tienes pareja o quieres darte más años para trabajar, viajar, fiesta, encontrar al amor de tu vida antes de tener bebés ¡congela tus óvulos!”.

