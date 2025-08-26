Cazzu revela qué es lo que busca en un hombre tras la desilusión que se llevó con Nodal

La trapera argentina Cazzu, quien en el pasado tuviera una relación sentimental con Christian Nodal y recientemente se relanzó en OnlyFans, se sinceró en una conversación sobre lo que ahora busca en el amor tras la desilusión amorosa que se llevó con el padre de Inti, su única hija.

“La Jefa”, como se hace llamar, ha estado soltera después que llegó a su fin su última relación, por lo que sorprendió con todo lo que soltó durante la plática que tuvo con el cantante puertorriqueño Noriel.

Ahí Cazzu compartió cómo se considera ella como mujer y a continuación se enfocó en el tipo de hombre que le gustaría que ocupara un lugar en su corazón.

“Siempre digo, que yo no soy linda, pero tengo tremendo flow, el que diga lo contrario miente”, inició relatando para dar paso a su perfil de hombre ideal.

“Una cosa es tener fama y plata, eso lo puede tener cualquiera y no te hace más atractivo. Atractivo te puede hacer que seas una persona talentosa, carismática”, detalló Cazzu, quien confesó que ya tuvo en su vida galanes que tuvieron fama y plata, pero que nunca se volvieron lindos.

“Podés tener un montón de plata y ser un imbé…, podés tener fama y ser un tarado, no te lavas los dientes, eres horrible … En cambio, puedes elegir ser un tipo del bien, no tener fama y plata, pero trata de tener otra cosa más piola, como dos dedos de frente por ejemplo, un poco de sentido común”, contó la trapera sudamericana.

Aunque ‘La Nena Trampa’ reconoció que últimamente no le ha ido nada bien en el amor, también admitió estar tranquila y no estar interesada en buscar el amor en plataformas de citas.

“Es como una elección superficial de la gente que te gusta. Hay algo que no es orgánico”, concluyó, con lo que descartó de forma tajante la posibilidad de buscar a su media naranja en las apps de citas.

