Exnovia de Nodal revela detalles de su romance antes del estrellato: “No ha cambiado nada”

En medio del revuelo que generó Christian Nodal con las declaraciones que emitió en su entrevista con Adela Micha, una nueva noticia azota en redes sociales. Y es que a la conversación se ha sumado una presunta ex pareja del cantante que lo acusa de no haber cambiado su ‘modus operandi’ para saltar de una relación a otra, pues su experiencia fue similar a la de Cazzu.

A través de redes surgieres tomó relevancia el testimonio de una mujer bajo el nombre de “Lisa” que asegura haber sido pareja del intérprete de “Botella tras botella” durante su paso por la preparatoria.

De acuerdo con la joven, su noviazgo con el cantante tuvo un final agridulce y con muchas similitudes al que Christian Nodal mantuvo con Cazzu. Y es que según sus palabras, habría sido el propio artista quien la terminó de forma abrupta, para tan solo un día después, ser visto besando a otra chica.

“Lo que yo alcancé a conocer de él en la época en el que yo lo conocí, no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista“, explica la joven. “Yo lo recuerdo como una persona que tiene muchos impulsos”, añadió.

En cuanto a la polémica actual que azota a Christian Nodal por su relación con Ángela Aguilar a solo unos días de su separación con Cazzu, lamentó que a pesar del paso del tiempo, el famoso no haya cambiado su manera de actuar en el ámbito amoroso.

“Que casi diez años después se esté repitiendo la historia, la diferencia es que ahora lo dijo él al público y que la gente conozca su modus operandi, me hizo sentir un poquito de decepción por ver que ha cambiado tanto, pero a la vez no ha cambiado nada“, sentenció.

Para finalizar, Lisa envió un contundente mensaje a Nodal: “Sé perfecto que no se debe y no se puede juzgar a la gente por solamente un video, pero una serie de eventos que has estado repitiendo a lo largo de los años y que desgraciadamente se han hecho públicos. Yo creo que sí te invitarían a reflexionar la manera en la que estás empezando o siendo en las relaciones sea la más sana para ti“, señaló.

Seguir leyendo:

• ¿Adela Micha y Christian Nodal se dejan de seguir en redes sociales? Entrevista exclusiva desata polémica

• Cazzu reaparece en redes con críptico mensaje tras la entrevista de Nodal con Adela Micha

• Ángela Aguilar llora en entrevista, cuestiona que se critique su vida personal sobre su carrera musical