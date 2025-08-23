Cazzu sorprende al volver a OnlyFans con picantes fotografías

La cantante argentina Cazzu ha tenido un 2025 muy movido en todos los sentidos y ahora lo hace por su relanzamiento en OnlyFans, una plataforma en la que incursionó en noviembre del 2020 y ahora decidió retomarla para deleite de sus millones de seguidores, quienes en su primer etapa le dejaron, con sus suscripciones, ganancias mensuales de poco más de $20,000 dólares.

La ex de Christian Nodal confirmó su retorno a la página azul con una publicación que hizo en Instagram Stories, en donde publicó una selfie suya frente al espejo, la cual la muestra sentada en una cama y luciendo un atuendo bastante sensual.

“Estoy de vuelta perr..$”, escribió Cazzu junto a un corazón de tono marrón y un link a su nueva página.

Cazzu deleitó a sus seguidores con su regreso a OnlyFans. (Cazzu/Instagram) Crédito: Cazzu/Instagram | Cortesía

A tan solo unas horas de su relanzamiento, Julieta Emilia Cazzuchelli, como es su nombre real, ya ha realizado 2 publicaciones, ha compartido 4 imágenes y ha recibido más de 290 suscriptores. La suscripción tiene un valor de $10 dólares mensuales.

La publicación con la que Cazzu se estrenó en esta nueva etapa no solo llamó la atención por la sensualidad de su fotografía, sino que también por su mensaje, el cual estuvo lleno de erotismo.

“Yo ya no quiero temerte. Quiero en mi cama tenerte. Adorarte y merecerte…”, soltó “La Jefa” con ese estilo que la carateriza.

Su vuelta a OnlyFans se da días después de la visita que la trapera hizo a México y donde dejó en claro que el dinero que le da Christian Nodal para la manutención de Inti, la hija que tienen en común, no es suficiente, aunque su ex la considere como una cifra justa.

En la actualidad ‘El Forajido’ le da $7,000 dólares mensuales por concepto de manutención, una cifra que está muy por debajo de la que pretendió la intérprete, pero ella ya dejó en claro que no peleará con el padre de su hija por más dinero, pues por eso ella trabaja.

“Tengo la capacidad de trabajar y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, relató en un encuentro que tuvo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

