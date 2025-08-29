Adela Micha buscará a Cazzu para que cuente su verdad tras su entrevista con Nodal

La periodista mexicana Adela Micha, quien cuenta con su propio programa en Youtube, dio la nota con la explosiva entrevista que tuvo con Christian Nodal, pero eso no sería todo, pues ya amagó con ir en búsqueda de Cazzu, con el fin de que la cantante argentina cuente su versión de la historia.

La presentadora habló sobre este tema con la prensa, a su regreso de unas más que merecidas vacaciones, en donde detalló que aún no ha buscado a “Le Nena Trampa”, pero adelantó que sí lo hará.

“No la he buscado, pero ahora que ya regresé, la buscaré”, detalló Adela Micha.

En el mismo encuentro con la prensa reconoció que sí le interesa hablar con la trapera, pues sería con la única que no ha conversado, pues ya en el pasado habló con Ángela Aguilar y más recientemente con Christian, por lo que con ella completaría el pastel.

“Estaría bueno, ¿verdad?”, respondió la periodista sobre la posibilidad de oír la versión de Cazzu tras todos los datos que soltó su ex..

El que dejara abierta las puertas a tener una entrevista con Cazzu fue visto con buenos ojos por los seguidores de la intérprete, quienes mueren por oír su versión de la historia, aunque también hubo quienes hicieron un llamado a no molestarla con ese tema.

“Me gustaría la entrevista A @cazzu ❤️ estaría súper interesante y la señora micha la verdad es una gran profesional mis respetos se anoto un gol con esa entrevista a Nodal”, “Que vaya Cazzu y que diga toda la verdad por todas”, “Cazzu la única que no ha dado su versión”, “Esperemos que Cazzu no responda”, “Cazzu no tiene que dar ninguna versión”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que se han suscitado.

