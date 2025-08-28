Adela Micha revela si es verdad que Christian Nodal la demandará por su entrevista

La periodista Adela Micha, quien dio muchísimo de qué hablar hace unas semanas por la entrevista que tuvo con Christian Nodal, finalmente habló con la prensa sobre todo lo que se ha dicho de la conversación que tuvieron y que duró poco más de dos horas.

La también presentadora de televisión habló sobre su charla con ‘El Forajido’ durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde fue abordada tras unas más que merecidas vacaciones.

Ahí Adela Micha aclaró algunos de los rumores que han surgido, luego de que se llegara a especular que le ofrecieron dinero para que detuviera la entrevista y esta nunca viera la luz.

“Para nada, hombre, de dónde sacan esas cosas. La verdad, no lo sé, me fui de viaje, no sé nada”, respondió sobre el supuesto dinero que se dijo que le ofrecieron.

En la misma plática desmintió que Christian Nodal tenga pensado demandarla por la entrevista o, por lo menos, es algo de lo que ella no está al tanto.

“No creo, no sé por qué (demandaría) si nadie lo obligó a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio. Nadie lo obligó a hablar”, continuó.

Otras de las cosas que se llegaron a decir tras la difusión de la entrevista es que ambos se habrían dejado de seguir en sus redes sociales, algo que también desmintió.

“La verdad es que nunca nos habíamos seguido antes”, relató.

Aunque aseguró que ahondaría en detalles sobre el tema en su programa, Adela Micha sí soltó algunas cosas, incluso no descartó una entrevista con Cazzu para oír su verdad.

“No la he buscado, pero ahora que ya regresé, la buscaré”, concluyó la reconocida periodista, quien definió a Nodal como muy amable, cariñoso y generoso.

