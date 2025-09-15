¿Cómo celebró Cazzu el segundo cumpleaños de su hija Inti?

Este domingo, Cazzu celebró el segundo cumpleaños de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, con una fiesta llena de magia, color y detalles pensados para la niña.

La cantante argentina organizó un evento temático inspirado en un bosque de fantasía, con decoraciones que incluían ranas, animales del bosque artificial, flores y banderines de colores.

Además, hubo juegos y actividades que mantuvieron entretenidos a Inti y sus invitados durante toda la celebración, haciendo que la pequeña viviera un día inolvidable acompañado de amigos y familiares.

Para la fiesta de cumpleaños, Cazzu y su hija lucieron prendas coordinadas acorde a la decoración, reflejando la dedicación y amor que la cantante pone en su papel de madre.

La cantante compartió imágenes y videos del festejo en sus redes sociales, aunque estas publicaciones fueron eliminadas horas después sin explicación.

La ausencia de Christian Nodal en el evento llamó la atención, ya que no se le vio en las fotos ni videos compartidos, aunque el año pasado estuvo presente en el primer cumpleaños de Inti.

La llegada de Inti marcó un antes y un después en la vida de Cazzu, quien ha mostrado un rostro más pleno y amoroso desde que es madre, considerando la maternidad como un regalo y un motor fundamental en su vida.

La fiesta fue un reflejo de ese amor y dedicación materna que inspira a muchas de sus seguidoras en redes sociales.

Seguir leyendo:

· Cazzu lanza enigmático mensaje en medio de conflicto con Nodal: “Qué decadencia la mía”

· ¿Belinda y Cazzu lanzarán una canción juntas?

· Cazzu revela que Christian Nodal no le permite viajar con Inti, su hija, fuera Argentina