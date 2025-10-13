Cazzu le hace un llamado a sus fans: “Basta de odio, basta de enlodarse en las redes”

Cazzu es una de las cantantes argentinas más populares del mundo de la música. La letra de sus canciones, su voz y la forma de comunicar la han convertido en un referente de madurez. Tomando en cuenta que su vida privada se volvió pública cuando Christian Nodal se separó de ella para casarse con Ángela Aguilar.

La decisión del cantante y las declaraciones que tanto él como su esposa han realizado en el último año los han convertido en el blanco de las críticas, por la frialdad o la superficialidad con la que buscaron minimizar todo lo que pasó con su historia, la de Cazzu y la primogénita del cantante.

La intérprete de “Con Otra” está hoy dando de qué hablar, porque en su más reciente concierto, detuvo su recital en Uruguay para compartir un mensaje en el que dio a entender que ya no quiere que la hija de Pepe Aguilar y su ex sigan siendo atacados por su matrimonio. Según destacó el portal de Mezcal TV.

“Basta de odio, basta de enlodarse en las redes, basta de pelear por ahí. Como la jefa de toda esta situación, les quiero pedir que paremos con la negatividad. Amor, todo amor, somos amor, este mundo necesita más amor”, dijo Cazzu.

Mezcalent asegura que, como era de esperarse, las palabras de la trapera provocaron los aplausos de todos los presentes en su presentación e inclusive el momento fue compartido en redes sociales por decenas de personas, volviéndose viral.

