Christian Nodal demanda a Cazzu: revelan presuntos pagos en efectivo para la manutención de Inti ¿cuánto le dio?

La separación entre Christian Nodal y Julieta “Cazzu” Cazzuchelli continúa generando controversia. Ahora, un nuevo capítulo sacude al mundo del espectáculo: el programa Ventaneando reveló un documento en el que el cantante interpone una nueva demanda contra la madre de su hija, señalando que habría entregado más $659,444 dólares en efectivo (unos 12 millones de pesos mexicanos) a petición de la artista argentina.

Ventaneando destapa la nueva demanda de Nodal

Durante la emisión, Pati Chapoy presentó en exclusiva el expediente en el que Nodal expone que, durante un año, entregó $659,444 dólares para la manutención de su hija Inti, siempre en efectivo y “en mano”, debido, según él, a que Cazzu pedía ese formato para evitar que “Hacienda de Argentina se diera cuenta” y así recibir la suma completa.

El cantante sostiene que los montos eran etiquetados como gastos de alimentación, algo que la titular del programa cuestionó al decir.



“La niña tiene dos años, ¿cuánto puede consumir?”, comentario que generó críticas en redes por minimizar las necesidades de la menor.

Según el documento, la demanda fue presentada en un Juzgado Familiar de Jalisco, donde Nodal comparece ejerciendo la patria potestad. En ella solicita participar en todas las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija.

El contraste con la versión de Cazzu

Las revelaciones de Ventaneando chocan con lo que Cazzu ha declarado en la prensa: que el dinero recibido para la manutención “no es suficiente”. Esto avivó la disputa pública entre ambos, especialmente después de que se difundiera que Nodal habría perdido temporalmente la custodia de la pequeña.

Hace apenas unas semanas, la trapera visitó México para promover su nuevo álbum y afirmó que Christian Nodal pidió ver a Inti durante su estancia en el país. Esto se sumó a lo dicho por él en entrevista con Adela Micha, en la que explicó que le era “difícil viajar a Argentina” por los tiempos de vuelo y su agenda profesional.

Un romance mediático que terminó en tribunales

Nodal y Cazzu anunciaron su separación en mayo de 2024 a través de comunicados simultáneos tras días de especulación motivada por la eliminación de fotos en redes sociales. El cantante expresó que su prioridad sigue siendo su hija, mientras que la argentina habló de “una decisión muy pensada” y de mantener los lazos por el bien de Inti.

Su relación, iniciada en 2022 después del rompimiento del sonorense con Belinda, estuvo marcada por viajes, tatuajes compartidos y una química celebrada por sus fans. En 2023, Cazzu anunció su embarazo durante un concierto y meses después nació Inti.

La polémica crece en televisión y redes

El elenco de Ventaneando, especialmente Mónica Castañeda y Pati Chapoy, reaccionó con sorpresa ante los detalles del expediente. Chapoy incluso lanzó duras expresiones contra Cazzu, llegando a llamarla “bruja del cuento”, comentario que despertó aún más indignación entre la audiencia.

El caso ha dividido opiniones en redes sociales, donde algunos cuestionan los montos revelados y otros critican el manejo mediático del conflicto, especialmente considerando que la niña se encuentra en medio de la disputa.

