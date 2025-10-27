Cazzu estalla contra el comunicado de Nodal y lo tilda de “descarado y mentiroso”

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal vuelve a estallar en las redes sociales, escalando a un nuevo nivel de tensión pública. La chispa que encendió esta nueva polémica fue un comunicado del equipo legal de Nodal, afirmando que el cantante cumple con todas sus responsabilidades como padre de su hija en común, Inti.

La respuesta de Cazzu no se hizo esperar y fue contundente. En un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la intérprete de ‘Nena Trampa’ calificó a su expareja de “descarado” y “mentiroso”, entre risas nerviosas que delataban su molestia.

¿Qué dijo Cazzu?

Durante la conversación, la artista expuso varios puntos que la tienen en alerta: Una campaña mediática: Cazzu afirmó sentirse “muy atacada” y consideró “violento” el momento elegido por Nodal para difundir el comunicado, coincidiendo con una etapa importante de trabajo para ella en México. “Qué casualidad, ¿no?”, cuestionó.

Respecto a las supuestas “cantidades millonarias” que Nodal afirmaría aportar, Cazzu fue tajante: “Que me digan a dónde fueron, por favor”.

Además, reveló que tiene “toda la historia guardada” y que ha hecho un esfuerzo por mantener la calma, pero está dispuesta a usar “todas las verdades” que posee para defenderse.

La cantante aclaró que Nodal no tiene dificultades para ver a la pequeña Inti. Explicó que la confusión surgió tras un contacto por parte de una persona no identificada del nuevo equipo legal del cantante, pero recalcó que “siempre ha compartido tiempo con su familia”.

"Me parece un descaro, me encantaría que toda está energía que le pone a las entrevistas y a los comunicados, se pusieran en conciliar y tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija. Yo me siento atacada y me resulta muy violento."



Cazzu sobre el comunicado de Nodal. pic.twitter.com/bfabvgnGA6 — alejandro | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@CazzuxSelena) October 26, 2025

El contexto de la disputa

Las declaraciones de Cazzu llegaron poco después de que Nodal publicara en Instagram un video desde el estudio con el mensaje “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”, interpretado por muchos como una indirecta hacia ella.

La respuesta en escenario de Cazzu fue igual de poderosa. Durante su concierto en el Auditorio Nacional, dedicó la canción ‘Inti’ a las madres solteras y lanzó una frase que se volvió viral: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”.

A pesar de la dureza de sus palabras, Cazzu expresó su deseo de que la energía invertida en “entrevistas y comunicados” se canalice para “conciliar y tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”. Aunque admitió sentirse angustiada por el rumbo del conflicto, dejó claro que no teme a una escalada legal.

“He tratado de que todo salga de la mejor manera posible. Dios sabe que he puesto de mi parte”, finalizó la artista.

