Cazzu enciende rumores de romance con uno de sus bailarines en medio de su disputa con Nodal

La intérprete argentina Cazzu, quien en el pasado tuviera una relación sentimental con Christian Nodal y actualmente están en plena disputa por Inti, su hija, volvió a dar de qué hablar por los rumores que la persiguen, luego de que se asegurara que ya se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

De acuerdo a información de diversos medios, ‘La Nena Trampa’ estaría muy pegadita a Gonzalo Gerber, uno de los bailarines que la acompañan en ‘Latinaje’, su actual gira de conciertos.

En el programa ‘Intrusos’, que se emite por medio de América TV, se brindaron mayores detalles sobre el tipo de relación que tendría Cazzu con uno de sus famosos bailarines, la cual iría más allá del trato profesional.

“Estaría iniciando un acercamiento con una mega figura que la amamos. Me dicen excelente relación, acercamiento, empatías, charlas”, dijo Karina Iávicoli en el citado programa.

La misma periodista detalló que hasta el momento no se puede confirmar que haya algo serio entre ellos, pues todo parecería indicar que se están tratando como amigos, pero con posibilidad de tener algo más a futuro.

“Hay muy buena onda entre ellos, sería un parejón. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa”, continuó Iávicoli.

Hay que recordar que desde su separación de Christian Nodal, Cazzu se ha enfocado en cuerpo y alma al cuidado de su hija, mientras que él casi de inmediato rehizo su vida con Ángela Aguilar, con quien se casó al poco tiempo de su separación.

