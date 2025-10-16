Cazzu reacciona a comunicado de Christian Nodal: “No solo no recibo ayuda, recibo ataques”

La intérprete argentina Cazzu aprovechó el concierto, que ofreció la noche del miércoles 15 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para leer una carta frente a todos sus seguidores.

La lectura de ese escrito se produjo horas después de que el despacho de abogados que representa a Christian Nodal lanzara un comunicado para hacer frente a las afirmaciones hechas por ‘La Jefa’ en torno a su cliente y la forma en que se ha comportado como padre de la pequeña Inti.

Cazzu leyó su carta poco antes de que interpretara el tema musical ‘Inti’, el cual, como su nombre lo indica, es un homenaje para su única hija.

“Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar de diferente forma. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino recibo ataques”, soltó ‘La Nena Trampa’ en una clara dedicatoria para su ex.

Cazzu aprovechó el momento para agradecer a todos los que la han apoyado desde que se separó del padre de su hija, quienes le han expresado su apoyo incondicional como artista, como mujer, pero también como mamá.

“Antes yo confiaba en que la paz se podía con fe y con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha. Cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”, continuó.

Cazzu prosiguió su discurso externando toda su admiración por las mujeres que, como ella, han hecho hasta lo imposible por sacar solas a sus hijos adelante.

“Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras”, apuntó.

La intérprete finalizó enviando una mensaje de empoderamiento femenino para todas las mujeres que la siguen y siguen su trayectoria.

“Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón es la música. Quiero que esta canción les recuerde que para ser combativas hay que tener mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar”, concluyó ante la algarabía de sus fans.

