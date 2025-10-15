Abogado de Christian Nodal desmiente acusaciones sobre manutención y permisos de viaje

Cazzu y Christian Nodal son los protagonistas de una serie de declaraciones que en los últimos meses se han convertirse en los titulares de la prensa internacional. Las más recientes, aquellas realizadas por Cazzu a inicios del mes de septiembre del presente año en torno a los permisos de viaje para su hija Inti.

Cazzu desmiente a Nodal y revela cómo se enteró de su romance con Ángela Aguilar

Tomando en cuenta las declaraciones de Cazzu, el cantante decidió responder a través de sus abogados aportando información que le permita a la opinión pública tener un mayor conocimiento sobre los hechos en concreto.

Entonces, ¿qué dijo Cazzu y qué aclaran los abogados de Nodal?

La argentina aseveró que Nodal le impedía viajar con Inti fuera de Argentina. Explicando que, al igual que él, ella como artista muchas veces debe viajar para presentarse en sus conciertos, ya que ella es también una madre trabajadora.

Destacó Cazzu que esta situación, a su parecer, era para ejercer una especie de “control” por parte de los abogados del cantante, quienes le habrían dicho que el permiso podía ser revocado en cualquier momento.

Por lo anterior, Cazzu asegura que ha tenido que solicitar un “permiso unilateral” para no depender de las respuestas del padre de la menor.

Natalia Jiménez apoya a Cazzu y le pide que luche por la custodia de Inti

César Muñoz, abogado de Nodal, ha tomado la palabra y mediante un comunicado de prensa ha emitido la siguiente declaración, en donde no solo se pretende aclarar el tema de los permisos para viajar, sino que también se aborda la aparente cuantiosa manutención que Christian entrega, sin falta, para cubrir lo que le corresponde en temas de manutención.

El comunicado: obligaciones económicas

“En representación de Christian Jesús González Nodal, y ante las recientes declaraciones en medios sobre su hija menor I.G.N.C., se aclara lo siguiente: A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales. Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática”.

El comunicado: permisos de viaje

“En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida. Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento”.

En desarrollo.