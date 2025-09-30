Christian Nodal habla sobre las críticas y su salud mental: “Llevo dos años en terapia”

El cantante mexicano Christian Nodal ha hecho una nueva ronda de declaraciones en las que habló por primera vez sobre cómo logra sobrellevar las críticas en su contra. Con la personalidad frontal que lo caracteriza, el famoso explicó que para él es indispensable mantener en regla su salud mental, por ello recurrió a la búsqueda de un profesional.

De acuerdo con lo revelado por el intérprete de “Botella tras botella”, las sesiones de psicoanálisis han sido sus aliadas hace más de dos años: “Me ha ayudado mucho. Realmente me ha servido para canalizar y entender muchas cosas en la vida”, declaró en una reciente entrevista.

Y es que según lo dicho por el mexicano, abordar sus inquietudes con una perspectiva diferente ha dado grandes resultados.

“La ansiedad es un privilegio (…) Me doy cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar en todo. En general, hermano, no sé, la vida me provoca ansiedad“, añadió.

Este acercamiento lo ha hecho decidir alejarse poco a poco de las redes sociales y limitarse a reaparecer cuando se trata de compromisos laborales. Como resultado, ha podido evaluar los altibajos que ha experimentado a lo largo de su vida y explorar los detalles cotidianos de la vida que le dan felicidad.

Dentro de la charla, Christian Nodal también externó su deseo de seguir mejorando a nivel personal y profesional, con el fin de proyectar una imagen distinta que no afecte a su hija y su entorno más cercano.

Seguir leyendo:

• Christian Nodal estalla contra creadores de contenido: “Solo mienten para ganar dinero”

• Se revela la razón por la que Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti

• Adela Micha aclara uno a uno los rumores que surgieron tras entrevista con Christian Nodal