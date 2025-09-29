Christian Nodal estalla contra creadores de contenido: “Solo mienten para ganar dinero”

El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, vuelve a ser tendencia en medios y redes sociales, esta vez por una serie de declaraciones polémicas contra los creadores de contenido en TikTok y por un incidente durante un concierto gratuito en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

En una reciente intervención, Nodal no dudó en arremeter contra los creadores de contenido digital, a quienes acusó de alimentar rumores falsos sobre su persona con fines económicos.

“La mayoría del tiempo es pura mentira, entonces ya lo tomó como lo que es: son ganas de hablar, joder y caer. Les hace bien hablar de mí. Económicamente, hablar mal de mí les hace bien; mejor que hablar bien o simplemente hablar. Creo que es redituable, y los números lo confirman”, afirmó el artista.

Sus palabras no cayeron bien en la comunidad digital, que rápidamente respondió con una ola de críticas en sus redes sociales. Muchos usuarios señalaron la ironía de sus declaraciones, argumentando que son precisamente sus propias acciones y declaraciones las que generan tanta atención mediática.

¿Qué sucedió?

La polémica no se quedó solo en el plano virtual. Durante su presentación en la UANL, celebrando el 92 aniversario de la institución, Nodal enfrentó un momento incómodo cuando parte del público comenzó a gritar consignas en contra de su actual esposa, la cantante Ángela Aguilar, y a expresar su apoyo a su expareja, la rapera argentina Cazzu —madre de su hija Inti—.

Ante los abucheos, Nodal hizo una pausa, esbozó una sonrisa tensa y pidió respeto al público. “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza, y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”, respondió.

Se informó que Ángela Aguilar se encontraba entre bambalinas durante el concierto, por lo que es probable que haya escuchado los gritos en su contra. Hasta el momento, la cantante no ha hecho declaraciones al respecto.

Este episodio ocurre apenas días después del primer cumpleaños de Inti, la hija de Nodal y Cazzu. Recientemente, el cantante reveló en una entrevista que un regalo que intentó enviarle a su hija fue rechazado, lo que ha avivado las especulaciones sobre la tensa relación entre ambas familias.

A pesar del ambiente tenso, Nodal logró reconducir el evento con un mensaje motivacional dirigido a los estudiantes presentes. “Yo tengo 26 años, y sé que muchos de ustedes están entre los 19 y 21. Quiero decirles que ningún sueño es demasiado grande, ninguna meta es inalcanzable. Yo no fui a la universidad porque el arte me llamó por otro camino, y gracias a eso tengo 6 Grammys. Ese es el orgullo que pude llevarle a mi mamá”, expresó.

Al finalizar el concierto, el artista compartió en sus redes sociales una fotografía con la mascota de la universidad y un mensaje cariñoso: “Los amo un chingo”.

